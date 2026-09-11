Telefe quiere a Marley y Momi Giardina para traer de regreso un exitoso formato: los detalles

Con el objetivo de aumentar el rating que viene en caída, Telefe renueva su grilla de programación de cara al 2027. Así, además del regreso de "Got Talent Argentina", el canal de las tres pelotas tiene previsto la vuelta de un exitoso formato y quiere que Marley y Momi Giardina encabecen la dupla.

Tal como adelantamos en La Pavada de Diario Crónica, Marley está contratado por Telefe y, después de grabar el piloto de "Doble de riesgo", el canal decidió reflotar "Minuto para ganar". Están viendo si se puede coordinar con Momi Giardina para comenzar las grabaciones en enero del 2027. Sucede que Momi, figura de Luzu TV, tiene comprometido ese mes para transmitir desde Pinanar.

Marley y Momi Giardina en "Por el mundo".

Cabe recordar que Marley y Momi Giardina viajaron juntos a China para grabar algunos episodios de "Por el mundo". Con sentido de humor similar, el conductor y la exbailarina pegaron buena onda, lo que se observó en pantalla. Además, al provenir del mundo del streaming, Momi suma otra audiencia a la señal televisiva que nunca viene mal.

"Minuto para ganar" es una adaptación argentina del exitoso programa estadounidense "Minute to Win It", que consiste en una serie de juegos simples que todos pueden practicar en sus casas con elementos cotidianos y fáciles de conseguir. Allí el participante debe superar niveles, teniendo solamente tres "vidas" que va perdiendo cada vez que no logre realizar el juego en el tiempo estipulado. Sus cinco temporadas le valieron un premio Martín Fierro. Siempre conducido por Marley, la última edición salió al aire en 2021.