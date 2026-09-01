Una conductora de América TV se suma a "MasterChef Celebrity": los detalles

Luego de que Maru Botana fuera confirmada para jurado de "MasterChef Celebrity", tal como lo anticipó esta sección, se conoció el nombre de otra participante del reality culinario de Telefe. Karina Mazzocco, exconductora de "A la tarde" en América TV, se sumará al certamen de cocina que busca variar su convocatoria de figuras para que sean participantes.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, Karina Mazzocco será una de las participantes que buscará sorprender frente a las hornallas y deberá demostrar sus habilidades culinarias. Además, la nueva edición tendrá a Maru Botana como la tercera chef del certamen, junto a Germán Martitegui y Damián Betular. La incorporación de la reconocida cocinera marca un cambio importante en el jurado, luego de la salida de Donato.

Karina Mazzocco se suma a "MasterChef Celebrity". (Instagram/@karinamazzocco).

A tres meses del levantamiento de "A la tarde", el ciclo que conducía en las tardes de América TV, Mazzocco llegará a "MasterChef Celebrity" tras un tiempo alejada de la televisión. A la animadora le tocó despedir su ciclo tras cinco años al aire. Actualmente, ocupa su lugar en la franja horaria "Primicias Ya", el programa que conduce Marina Calabró junto a Luis Ventura.

Hasta el momento, "MasterChef Celebrity" le dio la bienvenida a seis participantes: L-Gante, Luck Ra, Lizy Tagliani, La China Ansa, Juli Poggio y Grego Rossello.

Esta sección sumó nuevos nombres a esa pequeña lista: Marta Fort, Daniela Christiansson (pareja de Maxi López), Pablo Giralt, Solange Abraham de "Gran Hermano" y Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes.