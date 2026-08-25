Una figura de "Gran Hermano: Generación Dorada" se suma a "MasterChef Celebrity": de quién se trata

A pesar de que Telefe acaba de estrenar "Popstars", la producción ya piensa en su próximo gran proyecto: "MasterChef Celebrity". El reality culinario prepara una nueva edición con varias figuras del espectáculo y, después de confirmar a nombres como L-Gante y Luck Ra, se conoció que una participante de "Gran Hermano: Generación Dorada" también se suma a la competencia. La propuesta volverá a reunir famosos frente a las hornallas, con mucho desafío y una fuerte apuesta por el entretenimiento.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, en tres semanas comenzarán las grabaciones de "MasterChef Celebrity", mientras que "MasterChef Kids" también tendrá su espacio en los estudios de Teleinde y ambas producciones deberán distribuir los horarios. Al frente del certamen de famosos estará Wanda Nara, acompañada nuevamente por Germán Martitegui y Damián Betular, dos de los jurados históricos del formato.

Entre los participantes que ya tienen su lugar confirmado aparecen L-Gante, Marta Fort, Lizy Tagliani, Daniela Christiansson, la China Ansa, Juli Poggio y Pablo Giralt. A esa lista se suma ahora Solange de "Gran Hermano", quien tendrá una nueva oportunidad de mostrarse en televisión y deberá enfrentarse a una competencia completamente diferente a la que enfrenta dentro de la casa más famosa del país.

La presencia de Sol se suma a una edición que busca reunir perfiles muy diferentes y generar situaciones dentro y fuera de la cocina. Algunos llegan desde la música, otros desde la televisión, el deporte o las redes sociales, mientras que varios cuentan con experiencia previa frente a las cámaras. La idea de la producción es aprovechar esa variedad para darle ritmo al certamen y encontrar nuevas historias durante las grabaciones.

Con el comienzo de las grabaciones cada vez más cerca, el elenco de "MasterChef Celebrity" empieza a tomar forma y todavía podrían aparecer nuevos nombres. Telefe apuesta nuevamente por una fórmula que combina famosos, cocina y competencia, mientras ajusta los últimos detalles de una temporada que tendrá a Wanda Nara como conductora y a Martitegui y Betular como los encargados de poner orden frente a los participantes.