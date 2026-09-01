Valentina, la hija de Mario Pergolini, dejó "Popstars" para sumarse a "En el barro": los detalles

Valentina Pergolini, hija de Mario Pergolini, adquirió notoriedad tras audicionar en el casting de "Popstars", el reality que busca formar la próxima banda pop femenina y se emite por la pantalla de Telefe. La joven logró convencer al jurado y pasó de ronda, pero a los dos días renunció por un importante proyecto que la convocó. Se trata de "En el barro", serie de Netflix que va por la tercera temporada, donde interpretará un papel.

Según La Pavada de Diario Crónica, tras participar en "Popstars", Valentina Pergolini grabó una participación especial en la serie "En el barro 3", un par de escenas en la cárcel, y estuvo muy bien. Por otra parte, Mario Pergolini viene fuerte esta semana con "Otro día perdido", recibe a Maru Botana, Brenda Gandini, Agustín Bernasconi, Adolfo Cambiaso y un viernes a las Trillizas de Oro, originales. Se bancó como un rey la competencia.

La joven de 20 años hizo la audición en el reality que conduce Nico Vázquez como una aspirante más. En su primera aparición, no se mencionó que fuera la hija de Mario Pergolini, pero los usuarios de las redes sociales enseguida lo notaron y volvieron viral su performance.

Fue recién en su última participación que el jurado -conformado por Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor mexicano Charlie García- mencionó ese detalle no menor. Allí Valentina reveló "lo difícil" que es tener familiares famosos y, al mismo, querer comenzar una carrera artística, lo que fue comprendido por la sobrina de Diego Torres.

Finalmente, Valentina Pergolini le dijo adiós al formato televisivo para sumarse al elenco de "En el barro". "Hoy me toca decir que no voy a estar más en Popstars. Yo soy actriz, cantante y me considero artista, y a veces los proyectos llegan en momentos juntos. Hoy tengo otro proyecto con el que decido avanzar y tengo que decirle adiós a 'Posptars'", expresó delante de cámara.