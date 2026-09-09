Vuelve "Got Talent Argentina" a Telefe y ya se sabe quién será el conductor: los detalles

Con miras a la gran final de "Gran Hermano Generación Dorada" y los estrenos de "MasterChef" en sus versiones "Celebrity" y "Junior", Telefe renueva su grilla de programación ya pensando en el año siguiente. Así, se conoció que "Got Talent Argentina" regresará a la pantalla a tres años de su última temporada, y que el canal de las tres pelotas ya tiene definido a su conductor.

Según La Pavada de Diario Crónica, Santiago del Moro tendrá unos meses de descanso cuando finalice "GH. Generación Dorada", ya que en marzo del 2027 arranca a conducir "Got Talent". Justo cuando esté por terminar "MasterChef Celebrity" y el "Kids". Pese a que esta edición fue controversial, "Gran Hermano" descansará casi tanto como un embarazo antes de volver a habitar la casa en Martínez con nuevos partis. Sería para el fin del 2027.

Yanina Latorre había adelantado al aire de "Sálvese quien pueda" (América TV) el nuevo proyecto que trama Telefe entre sus manos. "El año que viene vuelve Got Talent Argentina", confirmó la conductora sobre el programa que había regresado a la televisión en agosto de 2023 con la conducción de Lizy Tagliani.

"Got Talent Argentina" fue emitido por última vez en 2023.

Por otro lado, Yanina contó que desde el canal de las tres pelotas "están pensando en dejar descansar Gran Hermano por una temporada". Esto es así debido a que, desde su regreso en 2022, la producción decidió realizar varias temporadas consecutivas hasta la actualidad, siendo esta la cuarta edición, lo que inevitablemente provocó una caída en el rating.

Además, según explicó la conductora de "SQP", la idea es que "Got Talent Argentina" esté acompañado de "un formato nuevo de entretenimiento", que todavía está en búsqueda por la emisora.

"Got Talent Argentina", conocido anteriormente como "Talento Argentino" en las primeras temporadas, es una competencia de talentos donde los participantes son evaluados por tres o cuatro jurados en distintas audiciones en las que se decide quiénes merecen pasar a una siguiente etapa. A su vez, el público es encargado de elegir a sus favoritos mediante el voto telefónico para que lleguen a una final donde solo uno se coronará ganador.

La primera temporada se estrenó a mediados de 2008 bajo la conducción de Mariano Peluffo. El éxito del programa fue tal que fue renovado en los siguientes dos años consecutivos. Finalmente, tras trece años fuera del aire, el reality regresó a la televisión argentina bajo el nombre de "Got Talent Argentina", cuyo estreno fue en 2023 con Lizy Tagliani a cargo de la conducción. Abel Pintos, La Joaqui, Florencia Peña y Emir Abdul Gani conformaron el jurado en aquel entonces.