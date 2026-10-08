Wanda Nara se reencontrará con L-Gante tras su divorcio con Mauro Icardi: los motivos

Este jueves 8 de octubre, Wanda Nara y Mauro Icardi quedaron oficialmente divorciados. En medio de las repercusiones por la sentencia italiana, se supo que la conductora de "MasterChef Celebrity" se reencontrará con L-Gante en un evento muy especial. Los mediáticos mantuvieron una relación durante varios meses y protagonizaron distintos momentos que generaron gran repercusión.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, la avant premiere de "¿Querés ser mi hijo?", con el primer protagónico de Wanda, Agustín Bernasconi, Jean-Pierre Noher y Charo López, será el 20 en el complejo ShowCase. La función contará con una importante presencia de invitados y entre ellos estarán varios participantes de "MC", quienes acompañarán a la presentadora en este nuevo desafío.

El encuentro tendrá además un condimento especial por la presencia de L-Gante. El cantante y Nara volverán a coincidir públicamente después de la relación que mantuvieron y en un contexto diferente para la mediática, que acaba de cerrar formalmente su matrimonio con Mauro Icardi. La película marcará además un nuevo paso para la mediática dentro de la actuación.

Entre los invitados también aparecen nombres muy cercanos a la conductora. Zaira Nara, Nora Colosimo, Martín Migueles, Maxi López y Daniela forman parte de la lista que se espera para la presentación. Así, la avant premiere reunirá a familiares, amigos y compañeros de trabajo de Wanda, en una noche que tendrá como centro su debut como protagonista y que podría generar gran repercusión por el reencuentro con L-Gante.