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Crónica en vivo

HISTÓRICO

Bersuit Vergarabat celebrará 25 años de "Hijos del culo"

La banda festeja el 25° aniversario de su emblemático disco con el lanzamiento de un trabajo en vivo lleno de invitados y una fecha confirmada en Buenos Aires.

Marcelo Peralta
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La banda Bersuit Vergarabat anunció la presentación oficial del disco en vivo registrado para conmemorar el 25° aniversario de "Hijos del culo", con un gran show pactado para el martes 3 de noviembre a las 19 horas en Villa Crespo.

El lanzamiento discográfico cuenta con una producción especial de 20 canciones grabadas en directo que repasan las historias y los personajes emblemáticos del álbum original editado en el año 2000. 

Esta reedición suma la colaboración de reconocidos músicos invitados de diversos géneros, entre los que destacan Lali, Luck Ra, Nahuel Pennisi, Lisandro Aristimuño, Francisco Charco, Willy Bronca, Los Pérez García y Cucuza Castiello.

Un álbum histórico del rock nacional y lista de temas

Producido originalmente por Gustavo Santaolalla, la obra logró el galardón de Doble Platino combinando estilos como rock, cumbia, murga, chacarera y música electrónica. Para esta etapa festiva, el grupo también decidió recrear la histórica portada del álbum junto a su protagonista original, uniendo el pasado con el presente estético de la agrupación.

Bersuit Vergarabat celebrará 25 años de "Hijos del culo"

El repertorio en vivo incluye las siguientes canciones y colaboraciones:

  1. Intro Moto

  2. El Gordo Motoneta

  3. La Del Toro

  4. El Viento Trae Una Copla feat. Lali

  5. La Vida Boba

  6. Desconexión Sideral

  7. Canción de Juan

  8. Murguita del Sur feat. Francisco Charco

  9. Toco y Me Voy feat. Luck Ra

  10. Veneno de Humanidad feat. Lisandro Aristimuño

  11. Caroncha

  12. La Petisita Culona

  13. Sencillamente feat. Nahuel Pennisi

  14. Porteño de Ley feat. Cucuza Castiello

  15. Grasun feat. Cucuza Castiello

  16. El Viejo de Arriba feat. Beto Olguín

  17. La Argentinidad Al Palo feat. Willy Bronca

  18. La Bolsa

  19. Negra Murguera

  20. Es importante

Gira internacional y desembarco en Villa Crespo

El espectáculo en el estadio ubicado sobre la calle Humboldt al 450 llega tras concretar dos funciones con localidades agotadas en el Microestadio de Ferro. La gira conmemorativa ya recorrió escenarios internacionales en España, Ecuador, Uruguay, México y Colombia.

En los próximos meses, el tour de Bersuit Vergarabat continuará su recorrido por escenarios de Perú y Chile, reeditando el repertorio que definió a toda una generación del ámbito musical argentino.

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