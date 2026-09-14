Bersuit Vergarabat celebrará 25 años de "Hijos del culo"

La banda Bersuit Vergarabat anunció la presentación oficial del disco en vivo registrado para conmemorar el 25° aniversario de "Hijos del culo", con un gran show pactado para el martes 3 de noviembre a las 19 horas en Villa Crespo.

El lanzamiento discográfico cuenta con una producción especial de 20 canciones grabadas en directo que repasan las historias y los personajes emblemáticos del álbum original editado en el año 2000.

Esta reedición suma la colaboración de reconocidos músicos invitados de diversos géneros, entre los que destacan Lali, Luck Ra, Nahuel Pennisi, Lisandro Aristimuño, Francisco Charco, Willy Bronca, Los Pérez García y Cucuza Castiello.

Un álbum histórico del rock nacional y lista de temas

Producido originalmente por Gustavo Santaolalla, la obra logró el galardón de Doble Platino combinando estilos como rock, cumbia, murga, chacarera y música electrónica. Para esta etapa festiva, el grupo también decidió recrear la histórica portada del álbum junto a su protagonista original, uniendo el pasado con el presente estético de la agrupación.

El repertorio en vivo incluye las siguientes canciones y colaboraciones:

Intro Moto El Gordo Motoneta La Del Toro El Viento Trae Una Copla feat. Lali La Vida Boba Desconexión Sideral Canción de Juan Murguita del Sur feat. Francisco Charco Toco y Me Voy feat. Luck Ra Veneno de Humanidad feat. Lisandro Aristimuño Caroncha La Petisita Culona Sencillamente feat. Nahuel Pennisi Porteño de Ley feat. Cucuza Castiello Grasun feat. Cucuza Castiello El Viejo de Arriba feat. Beto Olguín La Argentinidad Al Palo feat. Willy Bronca La Bolsa Negra Murguera Es importante

Gira internacional y desembarco en Villa Crespo

El espectáculo en el estadio ubicado sobre la calle Humboldt al 450 llega tras concretar dos funciones con localidades agotadas en el Microestadio de Ferro. La gira conmemorativa ya recorrió escenarios internacionales en España, Ecuador, Uruguay, México y Colombia.

En los próximos meses, el tour de Bersuit Vergarabat continuará su recorrido por escenarios de Perú y Chile, reeditando el repertorio que definió a toda una generación del ámbito musical argentino.