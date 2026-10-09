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Crónica en vivo

UNA JOYA

Charly García reinterpreta 60x60 en su 15° Aniversario

El legendario músico lanzará la icónica serie de conciertos del Gran Rex en plataformas digitales y en un exclusivo box set de coleccionista.

Marcelo Peralta
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El ícono del rock nacional, Charly García relanzará oficialmente la emblemática obra colectiva de 60x60, registrada junto a su banda The Prostitution.

El material estará disponible a partir del próximo 23 de octubre en todas las plataformas digitales de audio y en formatos físicos coleccionables.

Los históricos conciertos del Gran Rex

La producción recopila las nueve presentaciones históricas realizadas en el Teatro Gran Rex entre octubre y noviembre de 2011, en el marco de la celebración por su cumpleaños número 60.

Los shows se organizaron en tres conceptos diferentes denominados "La Vanguardia es así", "Detrás de las Paredes" y "El Ángel Vigía", repasando las etapas de Sui Generis, Serú Girán y su carrera como solista.

Artistas invitados y formatos de colección

Las veladas contaron con las participaciones de Fito Páez, Pedro Aznar, Juanse y Nito Mestre, sumado al aporte en locución de Graciela Borges y Juan Alberto Badía.

La reedición Edición 15° Aniversario ofrecerá la obra completa en un box set de tres discos dobles de vinilo de 180 gramos, además de la versión en formato CD.

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