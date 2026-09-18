Comienza Suena Primavera dedicado a cantoras de Brasil: Verônica Ferriani abre el evento con un show especial

En Buenos Aires existe una comunidad enorme de amantes de la música brasileña. Grupos locales que cultivan el samba, la bossa nova y el choro, migrantes que hacen de la música su oficio y un público que responde cada vez que llega un artista del país vecino. El rapero Marcelo D2 llenó el Art Media hace apenas unas semanas, y ahora la escena se prepara para recibir una nueva edición del ciclo Suena, que en esta oportunidad lleva el nombre de Suena Primavera: Cantoras de Brasil. La propuesta reúne a cinco artistas brasileñas en el Cultural Thames (Thames 1426) y arranca el sábado 19 de septiembre con un concierto de Verônica Ferriani dedicado a Nara Leão y al universo de la bossa nova.

Verônica Ferriani es cantante, compositora, instrumentista y productora musical. Vuelve a Buenos Aires después de una década para presentar "Verônica Ferriani Canta Nara Leão y otras bossas", un espectáculo que recorre las canciones que hicieron famosa a Nara Leão, primera musa del género, y que además incluye parte de su propia obra. La artista paulista, que colaboró con músicos como Toquinho, Ivan Lins y Mart'nália, es también una gran difusora del espíritu de la Música Popular Brasileña. Desde su Instagram, donde cuenta con 150 mil seguidores, comparte historias de las canciones más emblemáticas de Brasil.

Verônica Ferriani tocará en ciclo Suena Primavera el 19 de septiembre.

"Soy producto de la MPB, pero hoy en día el acrónimo está abierto al debate", afirmó Ferriani al sitio Ritmo Melodía. Sobre su vínculo con el público, fue contundente: "La emoción sigue siendo mi mayor fortaleza. En cada espectáculo que realizo, intento elevar al público, alejarlo de sus problemas y transportarlo a su interior. También disfruto contando historias y haciendo observaciones críticas que no escucharían si no estuvieran presentes en el espectáculo".

El ciclo continuará el sábado 17 de octubre con Monique Kessous y su espectáculo "Jobim100", una celebración del centenario de Tom Jobim con proyecciones digitales de Leticia Pantoja. Kessous, dueña de una voz singular, colaboró con artistas como Ney Matogrosso, Chico César y Paulinho Moska, y acumula más de mil millones de streams en plataformas digitales.





Monique Kessous cantará el 17 de octubre en el Suena Primavera.

El sábado 31 de octubre será el turno de Duda Brack, una de las artistas más provocativas de la nueva generación de la MPB, que llega con un formato intimista y potente a la vez, con un repertorio que tiende un puente entre su obra autoral y el cancionero popular. Su energía la llevó a compartir escenario con el legendario Ney Matogrosso y a abrir conciertos de Elza Soares y Alceu Valença.

Duda Brack llega al Suena Primavera el 31 de octubre.

Assucena se presentará el viernes 13 de noviembre con "Canta Gal Costa", un homenaje a otra bahiana de alto vuelo. Nacida en el interior de Bahía, Assucena construye su identidad artística desde el tropicalismo de Gilberto Gil y Caetano Veloso, y en este concierto derrocha entrega para recrear algunas de las canciones más recordadas de Gal Costa. Nominada al Grammy Latino en varias oportunidades, su debut en Argentina promete ser un evento memorable.

Assucena interpretará temas de Gal Costa en el Suena Primavera el 13 de noviembre.

El ciclo cierra el jueves 26 de noviembre con Bruna Caram, que celebra sus 20 años de carrera en Buenos Aires. Cantautora, actriz y preparadora vocal, Caram explora en sus canciones la maternidad, el duelo, la amistad y la autoestima, invitando al público a un viaje íntimo sobre la memoria emocional.

Bruna Caram se presentará el 26 de noviembre.

La producción del ciclo está a cargo de MundosMusic, una agencia boutique fundada en Nueva York en 2019 que busca acercar artistas internacionales a nuevos públicos y hermanar al público argentino con la música latinoamericana.