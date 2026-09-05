Duelo en la cumbia por la muerte de un histórico músico de Los Palmeras: "Gracias por tantos momentos compartidos..."

La música popular santafesina está de luto. Ricardo "Oveja" Stec, exintegrante histórico de Los Palmeras, falleció este viernes, según confirmó la propia agrupación a través de un sentido comunicado en sus redes sociales. El músico, que ocupó el puesto de tumbadorista durante cuatro años, dejó una huella imborrable en la etapa dorada de la banda, participando en algunos de los discos más recordados del grupo.

La noticia conmocionó a los seguidores de la agrupación, que rápidamente comenzaron a dejar mensajes de condolencias en las publicaciones de la banda. Los Palmeras compartieron un video con imágenes inéditas de Stec en algunos shows durante finales de los 80 y principios de los 90, mostrando al percusionista en pleno ritmo, entregado a la música que lo consagraría como parte de la historia del grupo.

El comunicado oficial de la banda expresó el profundo pesar que atraviesa a sus integrantes actuales y a todos aquellos que compartieron escenario con "Oveja". "Hoy nos toca despedir otro de nuestros históricos miembros. Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música. Que en paz descanses querido amigo Ricardo 'Oveja' Stec. Te saludan hoy y siempre tus amigos Los Palmeras", escribieron en sus cuentas de Instagram y Facebook.

La trayectoria de Stec dentro de Los Palmeras abarcó un período fundamental para la consolidación de la banda. Entre 1988 y 1992, el tumbadorista compartió escenario con figuras emblemáticas como "Cacho" Deicas, Marcos Camino y José María Roa. En esos años, la agrupación santafesina vivía un momento de ebullición creativa y crecimiento popular.

Durante su estadía, Stec participó en la grabación de cinco discos que marcaron una época: "Loquito por ti" (1988), "Sus amigos" (1989), "Rumor de cumbia" (1990), "Chiquita pero buena" (1990) y "Boquita azucarada" (1991). Cada uno de esos trabajos discográficos contribuyó a cimentar el sonido característico que convertiría a Los Palmeras en un fenómeno nacional.

Además de su trabajo en estudio, Stec formó parte de los festejos por los 20 años de trayectoria del grupo de cumbia, un hito que demostraba el cariño y el respeto que la banda le profesaba. Esa celebración, que reunió a exintegrantes y músicos actuales, fue un reflejo del espíritu de familia que siempre caracterizó al conjunto.

El legado de "Oveja" Stec trasciende los escenarios y los discos. Su estilo particular al frente de las tumbadoras le dio un sello distintivo a la percusión de Los Palmeras en una época donde la cumbia santafesina empezaba a ganar adeptos en todo el país. Su partida representa una pérdida sensible para la música popular argentina.

La despedida de Los Palmeras no fue un mero formalismo. Las palabras elegidas, cargadas de emotividad, reflejan la relación estrecha que mantenían con su excompañero. "Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música", escribieron, reconociendo no solo su aporte artístico sino también el vínculo humano construido a lo largo de los años.

Los videos inéditos que acompañaron el mensaje oficial muestran a un Stec joven y enérgico, entregado por completo a la música. Esas imágenes, rescatadas del archivo histórico de la banda, permiten a las nuevas generaciones conocer a un músico que supo dejar su marca en la rica historia de Los Palmeras.

La noticia del fallecimiento de Ricardo "Oveja" Stec nos recuerda la importancia de valorar a quienes construyen la historia de nuestra música popular. Los Palmeras, con este emotivo homenaje, no solo despiden a un exintegrante sino que reafirman su compromiso con la memoria y el legado de todos aquellos que aportaron su talento para convertir a la banda en un ícono de la cumbia argentina. La partida de Stec es una pérdida irreparable para sus familiares, amigos y para todos los amantes de la música que disfrutaron de su arte. Su ritmo, su energía y su pasión por la percusión seguirán vivos en cada tumbadora que suene, en cada canción que Los Palmeras sigan interpretando y en el corazón de una hinchada que nunca olvida a sus héroes.



