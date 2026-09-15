El Chaqueño Palavecino eligió a Lázaro Caballero como su sucesor en el folklore: "Lo que me dijo Guarany a mí..."

El Chaqueño Palavecino, el artista más importante del folklore tradicional y uno de los más populares a lo largo y ancho del país, apareció como invitado en el show del domingo de Lázaro Caballero en el Teatro Gran Rex, y lo nombró como su sucesor. El formoseño, que días antes charló con Diarioshow sobre su gran momento, debutó en el teatro más importante con dos conciertos sold out.

El sábado 12 y domingo 13 de septiembre, Lázaro Caballero se presentó ante miles de personas con dos funciones agotadas. El artista formoseño, de popularidad creciente en todo el país, tuvo su debut en el gran teatro que significa tanto su consagración como un paso importante en su crecimiento artístico.

Entre las sorpresas del show del domingo, que superó las tres horas de duración a puras chacareras, chamamés, escondidos y distintos ritmos folclóricos con especial corazón en la cultura de la región chaqueña, hubo varios invitados, como Rafael Salas, cantante de Carafea, el dúo Orellana Luca, Cristian Herrera, y El Chaqueño Palavecino, que, cerca del final del show, hizo estallar al público.

Lázaro presentó al Chaqueño diciendo que era el número 1 indiscutido, y, ni bien entró, con sus ropas gauchas oscuras, Palavecino abrazó a Lázaro, con quien comparte el estilo musical dentro del folklore, y recibió una gran ovación. Antes de comenzar la primera de las dos canciones que cantarían juntos, el cantor quiso decir unas palabras sobre su colega: "Una vez (Horacio) Guarany me dijo que era su sucesor, y yo te lo digo a vos, ya lo dije pero te lo vuelvo a decir".

Sus palabras resonaron en el Gran Rex con fuerza, y con gritos y aplausos que confirmaban en el público que se trata de un pensamiento colectivo. Tras el momento emotivo y un nuevo abrazo, cantaron dos temas, "Árbol solo" y "A don Amancio". Aunque todos los fans estaban de pie y pidieron "una más" antes de que el Chaqueño se vaya, el cantante saludó mostrando su sombrero y bajó de las tablas, dejándolo a Lázaro para que termine su show.

"Se me escapó un lagrimón, lo agarré ahí", dijo el formoseño, muy emocionado por las palabras y el momento compartido con uno de sus mentores. "Nos falta muchísimo para llegar, muchísimo", dijo, entendiendo la responsabilidad que caía sobre él ante la declaración de Oscar Esperanza, tal es el nombre verdadero del Chaqueño.

La relación entre El Chaqueño Palavecino y Lázaro Caballero es de padrinazgo musical, profunda admiración mutua y continuidad generacional en el folklore argentino, al punto de que el propio Chaqueño ha señalado públicamente al joven formoseño como el heredero de su legado. Ambos representan la esencia más tradicional y festivalera del cancionero popular del norte del país.

Aunque el Chaqueño nació en Salta y Lázaro es originario de Formosa, los dos comparten la fuerte identidad cultural de la región del Gran Chaco, reflejada en sus vestimentas de gaucho, el uso del sombrero y su repertorio musical . Las dos figuras construyeron su popularidad sobre el escenario, convirtiéndose en imanes de taquilla en las celebraciones criollas más importantes de Argentina, tales como el Festival de Doma y Folklore de Jesús María y el Festival de Cosquín.

La conexión entre ambos se consolidó con fuerza en el circuito de festivales. El Chaqueño declaró abiertamente que Lázaro es el continuador de su legado, destacando "el sudor de un animal" y su presencia escénica como marcas compartidas . Caballero, por su parte, ha manifestado sentir el peso de esa "mochila tan pesada", expresando una reverencia absoluta hacia Palavecino y deseando tener "Chaqueño por siempre".

Es habitual verlos compartir escenario e invitarse mutuamente a sus espectáculos, como en el festival Yvy Porá organizado por el propio Lázaro . En un tono de confianza y humor, el Chaqueño calificó a Lázaro de "monstruo" por su liderazgo y arrastre, llegando a bromear con que el joven formoseño "va a ser gobernador" debido a su carisma.

Cabe recordar que el Chaqueño Palavecino criticó a Javier Milei en el pasado. En enero de este año, el salteño respondió a las acusaciones de "alcahuete del poder" tras invitar al presidente a cantar en el Festival de Jesús María. "Primero, alcahuete no soy", declaró a radio Mitre, y explicó: "Soy alguien que lo invitó a cantar porque sé que canta, como lo hice con muchas autoridades". El episodio generó un fuerte debate sobre el rol del folklore y la política.



