Freya Skye, la estrella pop de Disney que conquistó el mundo, tendrá su debut en Buenos Aires: "Es un sueño hecho realidad..."

Freya Skye atraviesa un momento clave de su carrera. La estrella pop en ascenso, que se convirtió en una de las figuras más queridas del universo Disney, confirmó que llegará por primera vez a la Argentina. La cita será el 25 de enero de 2027 en C Art Media, como parte de su gira "Stars Align Tour" por Sudamérica.

La noticia llega en medio de una semana muy especial para la artista. Este miércoles 16 de septiembre, Freya lanzó "Bad Taste", su nuevo sencillo, y pocos días después comenzará la etapa estadounidense de su gira. El tema, que ya había presentado en vivo en un show acústico en Nueva York, se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de sus seguidores. Además, el 17 de septiembre estrenará el videoclip oficial y el 18 llegará a las tiendas el vinilo de 7 pulgadas del sencillo.

El show en Buenos Aires será una de las paradas de su gira sudamericana, que comenzará el 21 de enero en Bogotá, Colombia, continuará el 23 de enero en Santiago de Chile, tendrá su escala argentina el 25, y después viajará a Brasil para presentarse el 27 de enero en San Pablo. Las entradas para el concierto de Buenos Aires estarán disponibles desde el martes 22 de septiembre a las 10, a través de Passline.

Freya Skye construyó una carrera vertiginosa en muy poco tiempo. A los 13 años representó al Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior, donde su tema "Lose My Head" ganó la votación del público . Ese espaldarazo la llevó a firmar con Hollywood Records y a conseguir su gran papel como Nova en la película de Disney "ZOMBIES 4: Dawn of the Vampires". Su single "Silent Treatment" alcanzó el puesto 22 en la lista Pop Airplay de Billboard , y su EP debut "Stardust" acumuló más de 1.500 millones de reproducciones en plataformas digitales.

La gira "Stars Align Tour" agotó todas sus fechas en Norteamérica y el Reino Unido, y ahora se expande a América Latina y Asia. Freya también brilló como parte del elenco de la gira "Descendants/ZOMBIES: Worlds Collide", que recorrió 43 ciudades de Estados Unidos y Canadá, incluyendo actuaciones en el Madison Square Garden.

Con su llegada a Sudamérica, Freya Skye sumará una nueva etapa a su crecimiento internacional y tendrá en Buenos Aires una de las paradas de su próxima gira. La expectativa entre sus fanáticos argentinos es enorme, ya que será su primera vez en el país y una oportunidad única para ver en vivo a una de las voces más prometedoras del pop actual.



