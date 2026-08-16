Kase.O regresa a la Argentina para presentar su nuevo álbum "Camisa de Fuerza"

El referente indiscutido del hip hop en español, Javier Ibarra, conocido artísticamente como Kase.O, confirmó su vuelta a la Argentina.

El rapero zaragozano se presentará el 7 de mayo de 2027 en el microestadio del barrio porteño de Villa Crespo para presentar formalmente su más reciente trabajo discográfico, "Camisa de Fuerza".

La llegada del exintegrante de Violadores del Verso marca su reencuentro con el público local tras sus históricas presentaciones en el Estadio Obras Sanitarias y en el Luna Park .

Un disco conceptual con importantes colaboraciones

El espectáculo estará centrado en el universo lírico y sonoro de "Camisa de Fuerza", una producción conceptual integrada por 16 temas desarrollada a lo largo de casi tres años junto al productor Harto Rodríguez.

El trabajo combina las bases del rap clásico con sonidos contemporáneos para desarrollar temáticas vinculadas al juicio social, la polarización y la libertad de expresión.

El álbum reúne además a reconocidas figuras de la música urbana y del rock, entre las que destacan:

Colaboradores destacados: Violadores del Verso, Nach, Zatu, Evaristo, Al2 de El Aldeano y N-Wise.

Propuesta estética: Una puesta en escena de atmósfera oscura y reflexiva orientada a representar la tensión entre el individuo y la mirada colectiva.

Venta de entradas

La comercialización de los pases para la función en el barrio de Villa Crespo se canalizará a través de la plataforma oficial del sitio.