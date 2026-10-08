Lollapalooza 2027: Tini Stoessel, Travis Scott y Charli XCX encabezarán la próxima edición 

El Lollapalooza Argentina finalmente destapó la lista completa de músicos que tocarán en el predio del Hipódromo de San Isidro los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027. La grilla combina referentes mundiales del trap, el pop y la electrónica con los nombres más convocantes de la escena local contemporánea, desatando una enorme expectativa entre el público melómano. Entre los más esperados entre quienes encabezan la grilla, están la argentina Tini Stoessel, recientemente vista en River con Lali Espósito, y del lado internacional, David Guetta, Charli XCX, Travis Scott, The Killers, Queens of the stone Age y Fountains DC

La confirmación oficial trajo un verdadero estallido de entusiasmo para la legión de fanáticos del entretenimiento en vivo. Con el rapero estadounidense Travis Scott a la cabeza, la británica Charli XCX en pleno pico de popularidad y la figura pop argentina Tini Stoessel como estandartes principales, el festival se encamina a celebrar su decimosegunda entrega en territorio bonaerense. A ellos se suman nombres de peso histórico y convocatoria masiva como The Killers, Queens of the Stone Age, el legendario DJ francés David Guetta y la potente agrupación británica The Prodigy, conformando una grilla de alta variedad estilística.

Dentro del plano local, la propuesta exhibe un abanico generacional y conceptual sumamente amplio. Además de la destacada participación de Tini, el escenario recibirá la potencia urbana de Dillom, la propuesta indie de Usted Señalemelo, la frescura pop de K4OS y la fiesta cumbiera de Un Poco de Ruido. Esta articulación entre estilos consolida un perfil musical diverso que busca interpelar tanto a las audiencias juveniles como a melómanos consolidados.

El desembarco de artistas de este calibre requiere despliegues logísticos y técnicos de escala colosal. En ese contexto, la organización definió que la venta de tickets continúe a través de la plataforma oficial AllAccess. La fase de Early Bird quedó completamente agotada durante las semanas previas, de modo que la comercialización avanzó a las instancias de Preventa 3 y opciones especiales como el sector Lolla Lounge o el pase Plus Rino, con opciones de financiamiento bancario.

Por fuera del esquema puramente musical, el predio contará con los habituales espacios temáticos que caracterizan al evento año tras año. La iniciativa Espíritu Verde mantendrá sus pabellones dedicados a promover la sustentabilidad ambiental, el consumo responsable y la alimentación consciente en colaboración con organizaciones sociales. Del mismo modo, Kidzapalooza ofrecerá actividades recreativas y talleres creativos diseñados para el público infantil, asegurando una experiencia integral para toda la familia.

Para quienes no concurran de forma presencial al Hipódromo de San Isidro, la cobertura mediática abarcará múltiples vías de comunicación. La plataforma Flow confirmó la transmisión exclusiva e íntegra de las tres jornadas en vivo para la Argentina, Uruguay y Paraguay, desplegando cámaras en los distintos escenarios principales y sumando entrevistas backstage con los protagonistas.

Este anuncio marca un hito relevante en el calendario cultural bonaerense, reafirmando al país como una plaza ineludible para los grandes espectáculos internacionales dentro de América Latina.

En una coyuntura económica compleja, la consolidación de eventos multitudinarios exige sostener propuestas artísticas atractivas que justifiquen el esfuerzo económico del público. La inclusión de referentes capaces de movilizar audiencias transversales busca afianzar esa convocatoria masiva y asegurar la sustentabilidad del proyecto a largo plazo.

LISTA COMPLETA DE ARTISTAS DEL LOLLAPALOOZA ARGENTINA 2026

Travis Scott, Charli xcx, The Killers, David Guetta, Queens Of The Stone Age, The Neighbourhood, The Prodigy, Rawayana, Fontaines D.C., Dominic Fike, RAYE, Lola Young, Cage the Elephant, Sombr, Leon Bridges, Malcolm Todd, Slayyyter, Adéla, The Avalanches, Boy Harsher, Amaia, Geese, Daniela Spalla, Natalia Lacunza, Princesa Alba, Francisca Valenzuela, Ela Taubert, Kchiporros, Violet Grohl, Angine de Poitrine, Tomora, Snow Strippers, Julia Wolf, Die Spitz, Mind Enterprises, Four Tet, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Sammy Virji, Carlita, Tiga, Ninajirachi, AYYBO, Rivo y Midnight Generation encabezan y dan vida a la imponente propuesta internacional que llegará al festival.

Por la escena de Argentina, se presentarán con la fuerza local TINI, Dillom, Usted Señalemelo, K4OS, Un Poco de Ruido, Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, Enzocerobulto, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofía Mora, Las Sombras, Yorghaki, Santos Bravos, Folgar, Dandára, Joaco Burgos, Ara, Palo, Fabricio, Mai Lawson, Hana Fox, Varese, Sol Porro, Hellolola, Molle, Pato Mallet y La Ramona.



