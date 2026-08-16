Los Fabulosos Cadillacs agotaron su primer show y sumaron una nueva función en Mar del Plata

Más que expectativas. La alta demanda de entradas para el regreso de Los Fabulosos Cadillacs a Mar del Plata obligó a confirmar una segunda presentación.

Luego de agotar las localidades para la fecha inicial del sábado 24 de octubre, el grupo sumó un nuevo concierto programado para el domingo 25.

Ambas funciones tendrán un carácter especial, ya que la agrupación será la encargada de encabezar la inauguración oficial del Arena Mardel Plata, el nuevo predio y centro de espectáculos ubicado en la intersección de la Avenida Luro y San Juan.

Venta de entradas y facilidades de pago

Las localidades para la nueva presentación ya se pusieron a disposición del público a través de una reconocida plataforma.