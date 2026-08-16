Menú
Crónica en vivo

DETALLES

Los Fabulosos Cadillacs agotaron su primer show y sumaron una nueva función en Mar del Plata

Tras vender todas las localidades para el sábado 24 de octubre en el nuevo Arena Mardel Plata, la banda liderada por Vicentico y Flavio Cianciarulo anunció un segundo concierto para el domingo 25.

Marcelo Peralta
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Más que expectativas. La alta demanda de entradas para el regreso de Los Fabulosos Cadillacs a Mar del Plata obligó a confirmar una segunda presentación.

Luego de agotar las localidades para la fecha inicial del sábado 24 de octubre, el grupo sumó un nuevo concierto programado para el domingo 25.

Ambas funciones tendrán un carácter especial, ya que la agrupación será la encargada de encabezar la inauguración oficial del Arena Mardel Plata, el nuevo predio y centro de espectáculos ubicado en la intersección de la Avenida Luro y San Juan.

Venta de entradas y facilidades de pago

Las localidades para la nueva presentación ya se pusieron a disposición del público a través de una reconocida plataforma.

Esta nota habla de:
1
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 17 de agosto, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 17 de agosto, según las encuestas

2
Coty Romero mostró los resultados de su cirugía de aumento de busto en un video: "Vinimos al mundo a mimarnos..."
POR LA RED

Coty Romero mostró los resultados de su cirugía de aumento de busto en un video: "Vinimos al mundo a mimarnos..."

3
Luck Ra rompió en llanto y lanzó un fuerte mensaje tras su separación de La Joaqui: "Se ha hablado..."
FARÁNDULA

Luck Ra rompió en llanto y lanzó un fuerte mensaje tras su separación de La Joaqui: "Se ha hablado..."

4
Maxi López y su familia se instalan en Nordelta: la mudanza definitiva a su mega mansión
LA PAVADA

Maxi López y su familia se instalan en Nordelta: la mudanza definitiva a su mega mansión

5
Adabel Guerrero confesó que conoció a su actual pareja y decidió separarse de Martín Lamela: "Me voló la cabeza..."
FARÁNDULA

Adabel Guerrero confesó que conoció a su actual pareja y decidió separarse de Martín Lamela: "Me voló la cabeza..."

Últimas noticias de Los Fabulosos Cadillacs