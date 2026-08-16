Menú
Crónica en vivo

PRESENTACIÓN

Los Fabulosos Cadillacs anunciaron su regreso a Mar del Plata: a 9 años de la última vez y 41 de su debut

La banda liderada por Vicentico y Sr. Flavio tocará el sábado 24 inaugurando el nuevo espacio cultural de avenida Luro y San Juan, en el marco de sus 40 años de trayectoria.

Marcelo Peralta
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Nueve años después de su última presentación en la ciudad balnearia, Los Fabulosos Cadillacs confirmaron su retorno a Mar del Plata

La icónica agrupación integrada por Vicentico (voz), Flavio Cianciarulo (bajo), Fernando Ricciardi (batería), Mario Siperman (teclados), Sergio Rotman (saxofón), Daniel Lozano (trompeta), Florián Fernández Capello (guitarra) y Astor Cianciarulo (en bajo y batería) se presentará durante el mes de octubre para encabezar la inauguración oficial del Arena Mar del Plata, un nuevo recinto cultural y de espectáculos ubicado en la intersección de la avenida Luro y la calle San Juan.

La fecha anunciada es el sábado 24 de octubre, y el show oficiara de presentación aniversario al cumplirse 41 años de su show debut que tuvo lugar en "La Feliz".

De esta manera, el arribo de la banda constituirá el estreno del citado espacio cultural y las entradas ya están a la venta.

Cuatro décadas de trayectoria

Con 40 años de recorrido desde su formación, la banda encabezada por Vicentico y Sr.Flavio repasará un repertorio que incluye clásicos populares del rock en español como "Demasiada presión", "Siguiendo la luna", "Manuel Santilán, El León", "Matador", "Vasos vacíos" y "Mal bicho", solo por citar algunos.

A lo largo de su carrera, el grupo se consolidó como una de las formaciones argentinas con mayor proyección internacional, tras haber recorrido escenarios emblemáticos como el estadio de River Plate, el festival Coachella, el Zócalo de la Ciudad de México, el Madison Square Garden y la Sala Bataclan de París, sumado a una exitosa y amplia discogafría.

Esta nota habla de:
1
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 17 de agosto, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 17 de agosto, según las encuestas

2
Coty Romero mostró los resultados de su cirugía de aumento de busto en un video: "Vinimos al mundo a mimarnos..."
POR LA RED

Coty Romero mostró los resultados de su cirugía de aumento de busto en un video: "Vinimos al mundo a mimarnos..."

3
Luck Ra rompió en llanto y lanzó un fuerte mensaje tras su separación de La Joaqui: "Se ha hablado..."
FARÁNDULA

Luck Ra rompió en llanto y lanzó un fuerte mensaje tras su separación de La Joaqui: "Se ha hablado..."

4
Maxi López y su familia se instalan en Nordelta: la mudanza definitiva a su mega mansión
LA PAVADA

Maxi López y su familia se instalan en Nordelta: la mudanza definitiva a su mega mansión

5
Adabel Guerrero confesó que conoció a su actual pareja y decidió separarse de Martín Lamela: "Me voló la cabeza..."
FARÁNDULA

Adabel Guerrero confesó que conoció a su actual pareja y decidió separarse de Martín Lamela: "Me voló la cabeza..."

Últimas noticias de Los Fabulosos Cadillacs