Los Fabulosos Cadillacs anunciaron su regreso a Mar del Plata: a 9 años de la última vez y 41 de su debut

Nueve años después de su última presentación en la ciudad balnearia, Los Fabulosos Cadillacs confirmaron su retorno a Mar del Plata.

La icónica agrupación integrada por Vicentico (voz), Flavio Cianciarulo (bajo), Fernando Ricciardi (batería), Mario Siperman (teclados), Sergio Rotman (saxofón), Daniel Lozano (trompeta), Florián Fernández Capello (guitarra) y Astor Cianciarulo (en bajo y batería) se presentará durante el mes de octubre para encabezar la inauguración oficial del Arena Mar del Plata, un nuevo recinto cultural y de espectáculos ubicado en la intersección de la avenida Luro y la calle San Juan.

La fecha anunciada es el sábado 24 de octubre, y el show oficiara de presentación aniversario al cumplirse 41 años de su show debut que tuvo lugar en "La Feliz".

De esta manera, el arribo de la banda constituirá el estreno del citado espacio cultural y las entradas ya están a la venta.

Cuatro décadas de trayectoria

Con 40 años de recorrido desde su formación, la banda encabezada por Vicentico y Sr.Flavio repasará un repertorio que incluye clásicos populares del rock en español como "Demasiada presión", "Siguiendo la luna", "Manuel Santilán, El León", "Matador", "Vasos vacíos" y "Mal bicho", solo por citar algunos.

A lo largo de su carrera, el grupo se consolidó como una de las formaciones argentinas con mayor proyección internacional, tras haber recorrido escenarios emblemáticos como el estadio de River Plate, el festival Coachella, el Zócalo de la Ciudad de México, el Madison Square Garden y la Sala Bataclan de París, sumado a una exitosa y amplia discogafría.