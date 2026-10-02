Murió a los 76 años Ricardo Soulé, creador de Vox Dei y bastión imprescindible del rock nacional

Ricardo Soulé, músico, poeta y compositor quilmeño murió a los 76 años en un sanatorio de Quilmes, donde permanecía internado desde hacía varias semanas. Fundador de Vox Dei, autor de himnos como "Presente" y cerebro detrás de "La Biblia", el primer álbum doble y conceptual del rock argentino, Soulé marcó a fuego la historia de la música nacional. El 11 de septiembre había anunciado en sus redes que se tomaba un receso por un tema de salud.

Sus últimas palabras públicas quedaron grabadas: "Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto voy a poder estar de vuelta en los escenarios".

El comunicado que difundió aquel día tuvo un tono íntimo y sincero. "A todos mis amigos, colegas y seguidores que me acompañan siempre con tanto cariño e incondicionalidad y que hicieron de mi música parte de sus vidas durante estos últimos 59 años, quiero contarles que por un tema de salud, tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos", escribió. En el mismo mensaje pidió privacidad para afrontar "un nuevo reto de la vida" junto a su familia. La música, sin embargo, ya lo había inmortalizado mucho antes.

Los himnos que nunca mueren

"Presente (El Momento En Que Estás)" salió en "Caliente", el primer disco de Vox Dei, editado en 1970 bajo el sello Mandioca. La canción arranca con una sentencia que atraviesa generaciones: "Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina".

Soulé la compuso a los 17 años, cuando cursaba el secundario en el Nacional de Quilmes. El detonante fue una ruptura con su novia, Graciela, quien después se convirtió en su esposa por más de cinco décadas. "Después nos arreglamos, nos casamos, fuimos felices y comimos perdices. Tiene que ver con lo efímero de la vida", contó años después el músico.

En 2020, para celebrar los 50 años de la canción, Soulé grabó una versión especial con invitados de lujo: Ricardo Mollo, David Lebón, Chizzo Nápoli, Elena Roger, Juanchi Baleirón y Guillermo Vadalá, entre otros. La revista Rolling Stone ubicó a "Presente" entre las diez mejores canciones del rock argentino. El legado del tema trasciende generaciones: cada vez que suena en un recital, el público lo canta como si fuera propio.

"La Biblia", una locura que hizo historia

El segundo disco de Vox Dei terminó de grabarse el 3 de enero de 1971 y se editó el 15 de marzo de ese año. "La Biblia" fue una apuesta osada en un país que vivía bajo dictadura y donde la Iglesia Católica tenía un poder enorme. Soulé tuvo la idea y el resto de la banda la abrazó casi de inmediato. Antes del lanzamiento, llevaron los textos a la Curia para su aprobación. La respuesta de Monseñor Giacelli quedó en la historia: "A mí me hubiera costado tres horas explicar quién es Dios, y vos apenas con un silogismo lo conseguiste".

El álbum doble incluyó temas como "Génesis", "Moisés", "Las guerras", "Profecías", "Libros Sapienciales", "Cristo (Nacimiento)", "Cristo (Muerte y Resurrección)" y "Apocalipsis". La grabación demandó más de 150 horas y requirió una orquesta de 50 músicos para algunos pasajes. La Iglesia no solo aprobó el trabajo, sino que recomendó a los jóvenes católicos que lo escucharan. El disco se convirtió en un hito y colocó a Vox Dei en la primera línea del rock nacional.

Un legado que trasciende

Vox Dei se formó en Quilmes en 1967, cuando el grupo todavía se llamaba Mach 4. Soulé compartía filas con Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos Godoy. La banda se separó en 1981, se reunió varias veces y en 1997 grabó una segunda versión de "La Biblia" con Andrés Calamaro, Fito Páez y Alejandro Lerner como invitados. Soulé alternó su carrera solista con los regresos al grupo. En 2004 formó Ricardo Soulé y la Bestia Emplumada, junto a su hijo Gabriel, con quien editó discos como "Dolmen" y "Vulgata".

El músico también vivió en Inglaterra y España durante distintos períodos. Su disco solista debut, "Vuelta a casa", salió en 1977 con producción de Edelmiro Molinari. En 1982 editó "Romances de gesta", con hits como "El cantar del juglar" y "La leyenda del azor". En diciembre de 2024, la Biblioteca del Congreso de la Nación le rindió un homenaje por su trayectoria.

Análisis de cierre: el poeta que se animó a lo imposible

Ricardo Soulé hizo algo que pocos se atrevieron en el rock argentino: tomó los textos sagrados y los puso en clave de guitarra eléctrica. Lo hizo sin solemnidad, con la convicción de un pibe de barrio que creía en lo que escribía. "Los libros sagrados siempre fueron una fuente de inspiración para mí", dijo en una entrevista. Esa frase resume su obra. No buscaba provocar ni escandalizar. Buscaba expresar lo que tenía en el corazón, como él mismo reconoció cuando explicó cómo componía.

Su muerte deja un vacío enorme, pero también una obra que no se apaga. "Presente" sigue sonando en cada rincón del país. "La Biblia" sigue siendo un objeto de culto. Y su figura, la de un poeta que se animó a mezclar lo sagrado con lo profano, queda como un faro para las generaciones que vienen. Soulé se fue, pero su música se queda. Como él mismo escribió: "Todo tiene un final, todo termina". Aunque en su caso, la obra sigue empezando.



