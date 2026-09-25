Paralamas do Sucesso y Nonpalidece se unen por primera vez en un histórico encuentro de reggae y rock...

Os Paralamas do Sucesso y Nonpalidece se encontrarán por primera vez sobre un mismo escenario. El cruce reúne a dos bandas que desarrollaron sus carreras desde Brasil y Argentina y que encontraron en el reggae, el rock y el ska distintos puntos de conexión a lo largo de los años. La noticia generó una gran expectativa entre los seguidores de ambos proyectos, que ven en esta unión un puente entre dos tradiciones musicales que supieron construir un lenguaje común en toda la región.

Paralamas llega a este encuentro con más de cuatro décadas de historia. Herbert Vianna, Bi Ribeiro y João Barone construyeron un repertorio que trascendió las fronteras de Brasil con canciones como "Meu Erro", "Alagados", "Lanterna dos Afogados", "Óculos", "Uma Brasileira" y "Aonde Quer Que Eu Vá".

Su vínculo con el público argentino sigue vigente: en mayo de 2026 regresaron a Buenos Aires para realizar cuatro presentaciones agotadas en La Trastienda, demostrando que su música sigue sonando con la misma fuerza que en sus inicios.

Del lado argentino, Nonpalidece atraviesa la celebración de sus 30 años. La banda nacida en Tigre en 1996 viene de una etapa marcada por "Hecho en Jamaica", el proyecto que los llevó a grabar parte de su repertorio en la isla junto a músicos locales e invitados . En abril de 2025 presentaron ese material ante más de 12 mil personas en el Movistar Arena. Rock & Pop siguió de cerca ese recorrido y también habló recientemente con Néstor Ramljak y Bruno Signaroli sobre las tres décadas del grupo y la identidad del reggae argentino.

El encuentro pone ahora esas dos trayectorias en un mismo escenario por primera vez. Dos bandas que, desde recorridos distintos, hicieron del reggae y el rock parte de un lenguaje que circuló por Latinoamérica durante décadas . Para Nonpalidece, además, las presentaciones se sumarán a los festejos por sus 30 años, aniversario que comenzó este septiembre.

La primera fecha será el 23 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires, con entradas a la venta desde este 24 de septiembre a las 16. El segundo encuentro será el 26 de marzo en el Metropolitano de Rosario, cuya venta se anunciará próximamente.

La unión de estas dos bandas promete ser uno de los eventos más destacados de la agenda musical del año, con un repertorio que recorrerá los clásicos de ambas agrupaciones y celebrará la conexión entre el reggae brasileño y el argentino.