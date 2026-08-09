Potencia, sensibilidad y puro talento: así Joaco Burgos presentó "Desde Lo Profundo" en el Teatro Coliseo

A paso firme. En lo que significó un hito en su carrera, el joven artista Joaco Burgos presentó a sala llena su tercer álbum de estudio, Desde Lo Profundo, el pasado martes 4 de agosto en el Teatro Coliseo.

El destacado cantante y pianista confirmó su consolidación como una de las voces más prometedoras de la nueva generación, desplegando una propuesta estética que combinó una mirada contemporánea con el diálogo constante con la tradición del rock nacional.

El concierto en el recito porteño ratificó el crecimiento del artista tras acumular funciones agotadas en salas como el Teatro Astros, Teatro Vórterix y Bebop Club, donde compartió escenario con figuras de la talla de Lito Vitale, Fabi Cantilo, Kevin Johansen y Diego Frenkel.

Además, esta multitudinaria presentación tuvo lugar después de su destacada actuación en los Premios Gardel 2026, su dueto junto a Fito Páez y sus recientes giras internacionales por Estados Unidos y España.

Una puesta imponente

Sobre el escenario, Joaco estuvo acompañado de su banda, integrada por Martín Lema en guitarra eléctrica, Federico Mindlis en bajo, Marco Merlo en teclados, Miranda Myndlis en coros y el histórico Fernando Samalea en batería.



El despliegue musical incluyó además una sección de vientos a cargo de Dibo, Bruno Espinola y Lautaro Quipildor, sumado a la participación de Cachorro López como invitado especial de la velada.

La calidad sonora de la presentación reflejó el trabajo realizado en la producción de su material, grabado en los célebres Estudios Panda y mezclado por el prestigioso ingeniero de sonido Mario Breuer.

De esta manera, el show en la Ciudad de Buenos Aires coronó un presente arrollador para la carrera del joven compositor dentro de la escena independiente.

Detalles de "Desde Lo Profundo"

El flamante álbum está compuesto por 12 canciones con identidad propia, donde se entrelazan relatos de amor, vivencias personales y elementos de ficción. Asimismo, la obra rinde homenaje a rincones urbanos emblemáticos, manteniendo a la Ciudad de Buenos Aires como un eje inspirador central a lo largo del repertorio.