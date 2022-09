El jueves por la noche se dio un atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la entrada de su casa en Recoleta, por lo que entrada la medianoche el presidente Alberto Fernández determinó que el viernes 2 de septiembre sea feriado nacional.

El hecho conmocionó al país, y muchos políticos y figuras demostraron su repudio a lo sucedido en las redes. Una de ellas fue Luciana Salazar, que hace poco volvió de unas vacaciones en Europa con su hija Matilda.

"Este país no deja de sorprendernos constantemente y lo peor es que casi siempre con cosas negativas. Es lamentable todo lo que sucede. Un respiro, algo positivo. Por dios", escribió la modelo en su Twitter como suele hacer.

Luciana Salazar se refirió al atentado a Cristina Kirchner.

Luego, la ex Martín Redrado agregó otro mensaje al respecto, y los usuarios no tardaron en cuestionarle esa nueva opinion. "Lo único que salvaría a este país es la educación. Pero mañana no hay clases", indicó Luciana Salazar en tono irónico.

La opinión de Luciana Salazar que fue cuestionada en redes.

"La Voz Argentina": fuerte mensaje de Marley tras el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner

El jueves por la noche, la transmisión de "La Voz Argentina" fue interrumpida unos minutos por la cadena nacional de Alberto Fernández, por el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Cuando finalizó el mensaje dictado por el presidente, Marley se tomó unos segundos para hablar al respecto.

"Todos estamos en contra de la violencia que está ocurriendo en este país y ojalá encontremos la paz en la Argentina", dijo con seriedad el conductor, y luego de unos segundos de silencio, el reality de canto siguió con los resultados finales de la votación del público.

