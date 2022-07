Si bien parecía que el escándalo entre Camila Homs, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se había tranquilizado, aunque la cantante compartió fotos desde la antigua casa que los ex compartían en España, las redes volvieron a explotar por el inesperado desliz que tuvo la modelo.

Tanto Juariu como "Lo Más Popu...", página de Instagram de noticias sobre la farándula argentina, descubrieron que la mamá de Francesca y Bautista le dio un sorpresivo "me gusta" a un gracioso video en el que se puede ver a la cantante de "La Triple T" jugando con un perro mientras que el futbolista de la Selección Argentina se parte de la risa junto a amigos.

.

Sin embargo, con el paso de los minutos y la viralización de la noticia, la ex botinera le sacó el like a la publicación de su ex junto a su nueva novia, y dejó muy en claro que no le había gustado el posteo y que no la estaba "stalkeando" a través de las redes sociales.

Camila Homs le sacó el "me gusta" a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

¡Mirá el divertido video de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que Camila Homs likeó!