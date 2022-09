Después de su escandalosa ruptura con Roberto Storino Landi, detonada por el amorío que tuvo con un amigo cercano, Ian Hachmann, Charlotte Caniggia está atravesando un duro momento personal tras accidentarse en su hogar.

La hermana de Alex Caniggia tenía pautada una nota con Juan Etchegoyen en un Mitre Live, entrevista en la que daría todos los detalles sobre el escandaloso affaire que tuvo con el modelo de OnlyFans. Sin embargo, la mediática no apareció por un fuerte motivo.

“Yo les decía a ustedes que hoy teníamos una nota pautada con ella, tuvo un accidente en su casa y no puede hacer la entrevista. Me está llegando que se dio un duro golpe y esto ha provocado que no pueda hacerla, nunca había hablado a fondo de la separación de Roberto y amerita saber lo que pasó, yo les decía que era raro que Charlotte desaparezca, y acá lo explica”, detalló el ex panelista de "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD.

Charlotte Caniggia tuvo un accidente en su casa.

“Hola Juan, cómo estás, te quiero decir que no voy a poder hacer la nota porque me choqué la put... mano y estoy yendo a la guardia porque me duele muchísimo, voy a poder hacerla otro día pero hoy no”, dijo Charlotte en un mensaje para el conductor.

Si bien Hachmann fue muy claro al revelar que se encontraba enamorado de la hija de Mariana Nannis, Charlotte no había expresado sus sentimientos al respecto. Lo único que compartió al respecto fue una curiosa frase: "Algunas tormentas llegan para que el camino sea más claro".