Desde que Lali Espósito comenzó su "Disciplina Tour" alrededor de Argentina y en distintos países del mundo, la jurado de "La Voz Argentina" sorprendió con su voz y talento, pero una de los cosas más comentadas sobre sus conciertos fueron los besos que se dio con los distintos invitados en el escenario: motivo por el que sus fanáticos lo bautizaron como “el chape tour”.

Además de los bailarines de su equipo, Lali besó a muchos de los famosos que la visitaron en sus shows: la China Suárez, Cazzu, Nati Jota, Flor Jazmín Peña, Mica Suárez, Santi Maratea, Kevsho y más.

.

A pesar de tener millones de seguidores que la animan a ir por más, también tiene "haters", entre los que Esteban Lamothe sorprendió al posicionarse con un duro "me gusta" a un tuit sobre la ex "Casi Ángeles".

“Me van a cancelar, pero me da mucho cringe que Lali se chuponee a todo lo que camina en sus shows”, escribió una usuaria a través de sus redes sociales. Entonces, el ex protagonista de "La 1-5/18" dejó a todos sin palabras al darle like al mensaje sobre la cantante de 30 años.

El sorprendente "me gusta" de Esteban Lamothe contra Lali Espósito.