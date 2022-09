El atentado contra Cristina Kirchner atravesó la política, por lo que distintas personalidades de la farándula también se expresaron sobre el tremendo hecho ocurrido el jueves por la noche. Si bien hubo celebridades que tuvieron comentarios repudiables sobre el intento de asesinato a la vicepresidenta, Florencia Peña publicó un video en el que habló sobre el presente del país.

La conductora se mostró cercana al oficialismo en distintas oportunidades, por lo que se esperaba su palabra en las últimas horas. "Siento más que nunca que este es un momento, una oportunidad para que reflexionemos, para que empecemos a mirar para adentro, para que realmente pensemos cómo queremos vivir la vida como sociedad", comenzó. Además, sumó: "El que piensa distinto no es el enemigo, podemos pensar distinto, podemos tener disidencias pero eso no nos puede llevar a la violencia".

.

"No hay nada bueno que pueda salir desde el odio, el maltrato y la agresión. El odio es destructor, el odio no crea, solamente genera más violencia", continuó en un clip que subió a su cuenta de Instagram y dura tres minutos. Florencia Peña se mostró dólida con lo ocurrido: "No puede ser jamás esta escalada de violencia, la posibilidad de algo bueno, no hay manera de que lo sea. Pienso que esta es una oportunidad de aprender".

Florencia Peña repudió el atentado a Cristina Kirchner.

Desde su rol como comunicadora, la modelo intentó dejar un mensaje reflexivo y de conciencia tras el ataque que sufrió Cristina Kirchner en las inmediaciones de su casa. "Nunca la violencia va a ser el camino, nunca, necesitamos más amor, necesitamos tratarnos con más amor y necesitamos, como parte de los medios que soy, encontrar más caminos diferentes", comentó sobre el final.

Florencia Peña es consideradas una de las referentes del peronismo en la farándula en la actualidad, por lo que llamó a la reflexión tras el trágico intento de asesinato. Mientras tanto, prepara los últimos detalles de lo que será su casamiento con Ramiro Ponce de León, su pareja.