A los 78 años, Juan José Camero compartió en sus redes que fue diagnosticado con un tipo de ceguera. El reconocido actor dio a conocer la noticia en su página de Facebook, y le dio detalles a sus seguidores sobre su condición y el difícil momento que está viviendo.

"Trataré de ser breve y de explicarles como mejor pueda hacerlo. Lo cierto es que fui demorando la decisión de compartir con ustedes mi actual realidad (...) Quizás muchos ya lo han advertido, dada mi dificultad para escribir y las veces que me veo obligado a corregir. No sé por qué me dilaté en revelar esta verdad, ni tampoco por qué hoy y no antes, me dedico a hacerlo", comienza el texto que posteó.

De tal modo, explicó lo que está padeciendo: "La niebla cubrió mis ojos. A otras personas les suceden otras cosas, a mí me tocó esto. No puedo leer ni escribir como antes lo hacía. Intenté todo lo que se puede hacer hasta el momento, desde hace años. Cuando comencé con esta dificultad, la transité con la esperanza puesta en un sinfín de tratamientos, pero no prosperaron".

Juan José Camero dio a conocer que se está quedando ciego.

"Debo decir que mi ceguera no es total, no necesito palpar un rostro para saber cómo es. Puedo andar por mi casa sin tropezarme y asomarme a la ventana y divisar, aunque borrosamente", agregó sobre su problema de salud.

Luego, el protagonista de "Nazareno Cruz y el Lobo", popular película de Leonardo Favio, profundizó en la condición que lo aqueja, e indicó que la pérdida de visión es parcial.

El texto que publicó Juan José Camero.

"Los innumerables y competentes profesionales a los que consulté, a quienes les agradezco por su esmerada y profunda dedicación, determinaron y coincidieron en que cuento solo con un 10% de capacidad de visión, que es casi, y lamento decir esto, una semi-ceguera. La patología se llama maculopatía bilateral. No siento ser el paladín de la desdicha, ni tampoco el abanderado del dolor humano", expresó.

"El diagnóstico, según cientos de profesionales a los que concurro, han concluido que es absolutamente irreversible", concluyó.