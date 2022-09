La China Suárez siempre muestra el crecimiento de sus hijos y cómo la acompañan en cada paso que ella da en su carrera. En esta ocasión, la novia de Rusheking se vio angustiada luego de compartir un video de un niño que sufre bullying en el colegio.

Allí se puede ver al niño sentado con su celular mientras que sus compañeros no paran de insultarlo y cantarle canciones por su físico y peso. Fue mediante su cuenta de Instagram que la actriz se manifestó.

"Me duele cuando se preocupan más porque se aprendan las tablas de multiplicar y no les enseñan lo que realmente importa en la vida", comenzó escribiendo la China Suárez. Asimismo, apuntó contra las autoridades del colegio y los profesores ya que no estaban presentes durante esa situación.

Tal fue la repercusión del caso que varios famosos se sumaron a la causa y le mandaron palabras de aliento al menor de edad que vivió un desagradable momento. "No puedo ni imaginar cómo se sintió él, ni su familia. Simplemente no puedo", cerró su mensaje la novia de Rusherking.

La China Suárez acompañada por sus hijos el día que lanzó su primer tema como solista.

Actualmente, la China Suárez se encuentra instalada en Uruguay y está grabando una película con Joaquín Furriel. Los actores comenzaron a generar repercusión en sus redes sociales y se empezó a especular la posibilidad de un romance entre ellos, pero la modelo se mostró muy enamorada de Rusherking.

¡Mirá la angustia de la China Suárez al ver un niño que sufre bullying en el colegio!