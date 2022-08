Lautaro Coronel, más conocido como el cantante de "Cumbia 420" El Noba, falleció el pasado 3 de junio y aunque su música y su espiritu permanecen intactos entre los fanáticos, muchos van a visitarlo a su tumba en el cementerio de Florencio Varela.

En ese sentido, hace algunos días, un youtuber llamado Egui Sosa compartió un video del lugar en el que está sepultado el artista y muchos usuarios lo viralizaron ya que se puede escuchar la palabra "abran", motivo por el que se lo adjudicaron a El Noba.

Ante la conmoción en redes a raíz del video, la mamá de Coronel, Vanesa Aranda, manifestó su descontento en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live: “Hay cosas que muestran sin pedir permiso y sin compasión, como el video que hizo un pibe en YouTube y no me pidió permiso, yo tuve que buscar a este muchacho y le expliqué lo que pasaba, para mí no corresponde ni por respeto a mí ni por la nena de 6 años, dicen cualquier cosa y todo es mentira”.

La mamá de El Noba arremetió contra el youtuber que mostró la tumba de su hijo.

“Nosotros seguimos trabajando y cada uno con su vida, a nosotros no nos cambió la vida, si necesitan saber algo pregúntenme a mí, voy a ir siempre con la verdad, yo por no ser mala no cerré el nicho de mi hijo y vos ves detrás del vidrio, supuestamente dicen que se escucha la voz de mi hijo y no lo es, yo no le dí permiso a que filme eso, es una falta de respeto para su hija y para toda su familia, me dijo que era un cementerio del Estado pero es mi hijo”, explicó la mamá del fallecido artista.

Entonces, Aranda reveló el argumento que tuvo el youtuber: “Él me dijo que era un homenaje y no es un homenaje lo que hizo, se hubiera contactado conmigo para preguntarme y en todo caso ahi veíamos que se hacía, los videos salen con el nombre de él, lo llamé y le expliqué mi situación”.

Y cerró contundente sobre sobre sus sentimientos respecto la fama del artista: “Quiero que me entienda como mamá, ¿vos no tenés hijas? ¿no tenés familia? Mi hijo era El Noba pero es mi hijo. Para mí no es El Noba, para mí es mi hijo, es Lautaro y se lo expliqué bien, él lo tiene que entender, él me dijo que lo amenazaron pero yo no sé eso, no tengo nada que ver ahí, le hablé como mamá”.

¡Mirá lo que dijo la mamá de El Noba sobre su tumba en Florencio Varela!