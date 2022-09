En el último mes, Mónica Farro dio una entrevista y explicó su punto de vista sobre el feminismo con dichos polémicos. Al parecer, su visión no fue bien tomada por el colectivo feminista y varias activistas apuntaron contra la modelo, una de ellas fue Malena Pichot.

Frente al comentario que recibió la uruguaya por parte de la comediante decidió responderle y dijo: "¿Y esta ridícula es feminista? Jajaja hablando mal de otra mujer porque piensa distinto". Sin embargo, días más tarde, la escritora decidió disculparse públicamente por sus dichos.

A través de su cuenta de Twitter, Malena Pichot escribió: "Quiero pedirle disculpas a Mónica Farro por decir que no era feminista, como comentario a un video donde expresaba que a ella no la interpelaba la consigna “muerte al macho”. Entendí que ella no se consideraba feminista por esto y entonces no creí que pudiera ofenderla".

Y agregó: "Tampoco creí que la ofendería que la considerara una fantasía sexual, dado que consideró que las vedettes lo son. En el mensaje se ha interpretado la palabra "complacer" de formas muy diversas que creo que también ofendieron a Mónica, yo me refería a "agradar"".

Mónica Farro cuestionada por su visión sobre el feminismo.

Por el momento, Mónica Farro no emitió comentario sobre la disculpa que recibió por parte de Malena Pichot, así como también se desconoce su accionar ya que había sugerido que le inciaría acciones legales por sus dichos.

¡Mirá la disculpa pública de Malena Pichot hacia Mónica Farro!

