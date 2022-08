Mientras disfruta de su exitosa carrera artística y de su nuevo romance con J. Rei, María Becerra se toma el tiempo para compartir contenido con sus seguidores y recuerda sus antiguas épocas como youtuber.

Ahora, "La Nena de Argentina" protagonizó un dramático momento al grabarse mientras lucía distintos conjuntos deportivos. La cantante de "Ojalá" le pidió a sus fanáticos que la aconsejaran y le dijeran cuál era el outfit favorito para ir al gimnasio.

En un principio todo parecía ir bien, hasta que repentinamente la artista de Quilmes dejó a más de uno con la boca abierta al mostrar el grave accidente que sufrió. "Me acabo de lesionar, miren lo que me clave. Todavía tiene sangre. ¡Me clavé un vidrio!", expresó Becerra.

Un pequeño y puntiagudo trozo de vidrio fue lo que la artista se clavó y luego mostró a cámara. La dimensión del mismo hizo que planta del pie comience a sangrar y con el correr de los segundos cada vez era más la cantidad de sangre que salía de su piel.

"Me está sangrando", agregó con preocupación ante cámara. Sin embargo, la cantante se rio y no dejó que aquel percance detenga su video ya que continuó mostrando su ropa: "Tranqui que me voy a curar. Seguimos con el video".

Video: María Becerra sufrió un importante accidente