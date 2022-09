En los últimos días, María Becerra estuvo cumpliendo uno de los momentos más importantes de su carrera artística ya que se presentó en el "Rock In Rio", uno de los festivales de música más grandes. Sin embargo, su gran logro se vio opacado por su pelea con Jazpincita, una actriz porno.

Esto se debe a que la modelo intentó conquistar a J.Rei, el actual novio de "la nena de Argentina". Como consecuencia de ello, comenzaron los rumores de separación de la pareja y es por esta razón que la cantante decidió salir a aclarar lo que realmente sucedió.

A través de sus redes sociales María Becerra hizo un descargo y escribió: "Gente, Juli y yo estamos mejor que nunca. Él es la persona más buena del mundo y ¡me cuida como a nadie! No existe tal cosa de la que se habla, él no me lastimó, ni me hizo nada malo".

Y agregó: "Lamentablemente, al tener una relación expuesta aparece gente mala que inventa cosas buscando algún tipo de beneficio, ya que diez minutos de fama para sentirse importante". Asimismo, la novia de J.Rei compartió una foto de ellos dos tomando mate frente al río y puso: "Con mi amorcito tomando mates", al lado de ello puso una carita de enamorada.

María Becerra y J.Rei más enamorados que nunca.

Por el momento, J.Rei decidió no opinar de Jazpincita y se mantuvo al margen de la situación. De todas formas, utilizó su cuenta de Instagram para repostear la foto que había compartido María Becerra y escribió: "Te amo con el corazón mamita".

