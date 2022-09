Desde que Wanda Nara anunció su ruptura, todo ha sido caos. Todo comenzó cuando Mauro Icardi incendió las redes sociales al filtrar sus mensajes privados con la mediática, entre los que se pudo ver reiteradas llamadas de la empresaria y mensajes preguntándole en donde estaba.

Una vez tirada la piedra, el futbolista eliminó las capturas de pantalla de sus conversaciones con la botinera y dejó solo una selfie mandándole un beso a Wanda. Una chicaneada por parte del futbolista que cerró la historia con emoji de un corazón y un beso.

Mauro Icardi publicó una picante historia dedicada a Wanda Nara.

Mauro incendió su relación con Wanda después de subir una historia en planteó: “Cuando te la das de soltera, o decís ser, pero sos re tóxica”. Pero no quedó ahí, el deportista decidió ir más allá y añadió una historia donde expuso los llamados de la investigadora de "¿Quién es la máscara?".

“Tóxica nivel 1000, Wanda Nara, ¿en qué quedamos gordi?”, escribió el nuevo futbolista del Galatasaray junto con una encuesta que indicaba “¿Estará soltera o no?".

Ante los mensajes y las llamadas de la desesperada Wanda, Icardi atinó a responderle: “Estoy solo, no tengo que darte explicaciones, me dejaste vos. ¿Ahora me querés manejar la vida separado también?".

¡Mirá el video que Wanda Nara compartió para provocar a Mauro Icardi!