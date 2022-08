More Rial atraviesa un gran escándalo por la aparición de una serie de mujeres que aseguran ser sus ex empleadas. El problema para la influencer estaba en que denuncian falta de pagos por parte suya, lo que podría terminar en la Justicia.

Tras la salida de los audios, la hija de Jorge Rial no quiso quedarse en silencio y contratacó al mostrarse tranquila pese a las acusaciones. "Tengo una empleada fija, no me preocupa lo que digan", comentó en un mensaje a Andrea Taboada en "LAM".

En la misma línea, More Rial acudió a su cuenta de Instagram para referirse a lo ocurrido. "Las ridiculeces que se están hablando sobre mi persona son absolutamente falsas", comenzó en un breve descargo en el que aclaró que todo el que quiera saber sobre ella debe comunicarse con Alejandro Cipolla, su abogado.

Además, explicó: "Voy a iniciar acciones legales sobre cualquier persona que quiera calumniarme. No voy a dar declaraciones al respecto". La influencer no dio lugar a las denuncias en su contra y se mostró preparada para acudir a la Justicia.

Lo cierto es que las mujeres que publicaron su situación aseguran que tienen pruebas de chats y fotos en la casa de More Rial, algo que podría jugarle en contra. De todos modos, ella sigue disfrutando de su estadía en Buenos Aires tras su polémica separación de El Maxi con algunas indirectas entre ellos incluidas.