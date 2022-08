Los Premios Gardel 2022 revolucionaron la industria de la música y la de la moda. Además de ser premiadas por su éxito artístico, las figuras argentinas fueron elogiadas distinguidas por sus looks y Tini Stoessel fue una de ellas. Pero lo que llamó la atención y nadie se esperaba fue que el outfit de la novia de Rodrigo De Paul fue comparado con el de Moria Casán.

Fue la propia diva ortomolecular la que acusó a la cantante de "Triple T" de robarle el look y para que no queden dudas mostró las pruebas. La "One" compartió una imagen de una producción en la que lució las sandalias que fueron destacadas en la joven artista.

"Me comentaron que en los premios Gardel alguien muy famosa me copio mis sandalias exclusivas comprada en un chino de España por 20 euros. Lo que es trascender generaciones", destacó la diva a través de sus historias de Instagram.

Sin embargo, el calzado de Tini Stoessel está lejos de ser "low cost" ya que el diseñador René Coavilla fue quien le diseñó las sandalias Galaxia "hechas totalmente a mano con gemas, cristales, perlas y encajes", según indicó una fanática en las redes.

El diseño que le hicieron a Tini Stoessel fue exclusivo para ella, de todo modos, el reconocido diseñador ya había hecho un modelo parecido de aquellas sandalias.