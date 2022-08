Nathy Peluso es una de las artistas argentinas que más se destaca en la escena musical actual, y si bien se muestra orgullosa de su nacionalidad con sus temas "Argentina" o "Buenos Aires", la cantante se encuentra en el centro de la polémica al asegurar que se siente más española.

“Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... Todo es español”, expresó la cantautora oriunda de Luján, Buenos Aires pero que vive en Europa hace 17 años.

.

Ante las sorprendentes declaraciones de la joven de 27 años a la revista Vogue, miles de fanáticos argentinos manifestaron su indignación y repudio contra ella. "Después de escuchar a Natalia Beatriz Dora Peluso, más conocida como ´Nathy Peluso´, solo voy a decir que Anya Taylor Joy es mí única héroe en este lío", escribió una usuaria de Twitter.

Fuertes críticas a Nathy Peluso.

“Nathy Peluso hizo lo peor que pudo haber hecho, ofender a todo un país. Obviamente, no la culpo, la mayor parte de su vida la vivió en España, pero después de decir ‘Argenta como la negra sosa’ y tener un tema llamado Buenos Aires y otro Argentina”, manifestó otro internauta.

Las fuertes críticas a Nathy Peluso.

Después que miles de usuarios le echaran en cara el uso de imagen latina y las dos canciones que creó sobre el país, además de que en noviembre tiene dos shows en el país casi sold-out, Peluso decidió contestar ácidamente a través de Twitter: "Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja, lol el mundo es un cuadro".