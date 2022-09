Después de unas relajadas y románticas vacaciones en Italia junto a Manu Urcera, Nicole Neumann volvió al país para enfocarse en su rutina diaria y actividades laborales. Pero el regreso de la modelo preocupó a más de uno luego de aparecer dopada en la parte de atrás de un auto.

La jurado de "Los 8 escalones del millón" compartió en sus redes sociales que se encontraba mareada y acostada en el asiento trasero del vehículo donde la llevaba su novio desde el Aeropuerto de Ezeiza hasta su hogar.

Su estado se debió a que se tomó un ansiolítico para poder soportar el avión desde Italia a Buenos Aires ya que, según contó, le tiene pánico a los vuelos de larga distancia.

Nicole Neumann tomó un ansiolítico previo al vuelo.

"Bueno, acabo de aterrizar, en estado ‘clonaze’, porque en los vuelos largos, si no, no llego del miedo, y acá estoy, no puedo manejar", expresó Neumann en referencia al Rivotril que ingirió.

Nicole Neumann y Manu Urcera pasaron una increíble estadía en Italia.

Pero más allá de su malestar temporal, la modelo también compartió postales de su estadía en Europa donde se la vio disfrutar junto al piloto de TC de los paisajes de la Costa Amalfitana donde hizo travesías en yate con soñadas puestas de sol.

¡Mirá todas las fotos de Nicole Neumann y Manu Urcera en Italia!