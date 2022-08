Mica Viciconte se muestra más que feliz con su presente, tanto a nivel profesional como en lo laboral. Además de participar en "Ariel en su Salsa" de gran manera, disfruta de los primeros meses de Luca, el hijo que tuvo con Fabián Cubero. Sin embargo, un detalle en sus redes sociales llamó la atención de sus seguidores.

No es novedad que la relación entre Mica Viciconte y Nicole Neumann no es buena. La madre de las tres hijas del ex futbolista protagonizó distintas declaraciones cruzadas con la ganadora de "MasterChef Celebrity 3". De todos modos, lo curioso estuvo en la edición de una foto que hizo la ex "Combate" en una imagen de su pareja.

.

Fabián Cubero tiene a sus tres hijas tatuadas en su brazo derecho, más especificamente la fecha de nacimiento de cada una. A raíz de la llegada de Luca, la modelo compartió en sus redes una imagen del padre con el bebé pero agregó el día que dio a luz con photoshop.

Fabián Cubero junto a Mica Viciconte.

Si bien resultó particular que edite una foto para mostrar eso, podría significar la proximidad de un nuevo diseño en el cuerpo del ex futbolista. Mientras tanto, Mica Viciconte no replicó las repercusiones que generó su posteo, en donde algunas mencionaban que no quería perder protagonismo ante las tres hijas de Cubero.

La maternidad trajo gran alegría para la panelista de "Ariel en su Salsa", aunque esto no significa que desaparezcan las disputas con Nicole Neumann. En los últimos días, se reveló que Fabián Cubero solicitó que su ex no pueda sacar a sus tres hijas del país.