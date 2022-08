La situación de Carmen, la ex empleada de Wanda Nara, parece cada vez más complicada. Si bien saltó a la fama por denunciar que la empresaria y Mauro Icardi la habían dejado varada en Europa sin manera de regresar, las respuestas de la ex de Maxi López parecen ponerla en un grave aprieto.

Además de que sea llevada a la Justicia por la modelo, aparecieron una serie de audios que la comprometen por su contenido racista. Incluso uno de ellos apunta directamente contra las tres hijas de Cinthia Fernández. "Unas negras feas. No sé que se cree ella que son las hijas de las reinas, son horribles y son insoportables. No las cuido ni que me las regalen", se escucha decir a la mujer.

.

Esta vez la ex panelista de "LAM" volvió a cargar contra la mujer que apuntó contra sus hijas. Si bien mencionó que la llevaría a la Justicia, publicó un nuevo audio que muestra nuevos dichos racistas de Carmen. "¿No te da asco agarrar a ese negrito? Yo no agarraría un negro ni en ped..., me da pena, pobrecito. Al cambiarle el pañal capaz que me da un infarto", relata al ver una foto de Wanda Nara junto a varios niños en África.

Nuevo escándalo con Carmen, la ex empleada de Wanda Nara.

"Ese negro, dios me perdone. Esta noche voy a soñar con el negro. Pobre negro, qué feo que es", completó entre risas la ex empleada doméstica que podría enfrentar nuevos cargos, además de los que presentaron Wanda Nara y Cinthia Fernández.

Cabe aclarar que dicho contenido fue publicado por la ex pareja de Matías Defederico, quien declaró que demandará a la mujer en cada lugar que pueda. Mientras tanto, Carmen se alejó de los medios para no seguir aumentando la polémica.