Desde que Rusherking y la China Suárez blanquearon su romance, los rumores sobre tensión y malas vibras con María Becerra, la ex pareja del trapero, se hicieron cada vez más fuertes. Sin embargo, fue la propia actriz que terminó con las distintas versiones y le dedicó un amigable mensaje a través de las redes sociales.

“Es una mega artista, la rompe, no sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música”, expresó la China en un vivo de Instagram. No obstante, este acercamiento entre las dos artistas no le gustó a Rusherking: "Esto al parecer no le gustó nada a su novio Rusherking".

“La charla duró un rato porque me cuentan que Rusher estaba sacado, y le habría dicho que no quiere que la nombre más, le das de comer a los vampiros por el periodismo”, relató Juan Etchegoyen en un Mitre Live.

Y cerró contudente: “Esto me lo contaron hoy temprano, no me quiero imaginar cómo debe estar ahora cuando todos los portales hablan de este tema, me dijeron eso, habría reaccionado de la peor manera Rusherking cuando escucho a su novia hablar de su ex”.