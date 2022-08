La visita de Sebastián Yatra al país revolucionó a muchas personas. Tras sus shows en el marco del Dharma Tour, el ex de Tini Stoessel fue a celebrar su paso a un reconocido boliche porteño y desde ahí tuvo varias conquistas.

En primer lugar fue vinculado a Nati Jota, con quien se la vio muy acaramelado, mientras que más tarde trascendió un video del colombiano con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, a los besos.

Pero ahora se viralizó otro momento del artista en esa misma noche. En el clip se lo ve al intérprete de "Un Año" en la mesa de la disco y, mientras disfrutaba con amigos de varios tragos, bailaba el popular tema de Tini Stoessel y L-Gante, "Bar", el cual en su momento se especuló que estaba dedicado a él.

"Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar entonces pásame otra botella que no quiero volverlo a encontrar", dice en una estrofa de la pieza musical.

Incluso trascendió que Yatra creó "Tacones rojos" para contestarle a la actual novia de Rodrigo De Paul ya que, en una parte de la canción, se escucha: "Desde que te conocí, lo sentí, me dejé llevar. Me morí, reviví en el mismo bar. Solo entraba para emborracharme, ey

No esperaba enamorarme".

Video: Sebastián Yatra fue sorprendido mientras bailaba un tema de Tini Stoessel

