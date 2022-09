Damián Betular atraviesa un grato presente tras inaugurar su pastelería en Villa Devoto. Las filas para ingresar tienen varios metros y la popularidad del lugar sigue creciendo, además de las buenas críticas que recibió, a pesar de una polémica por los precios.

Una de las cuestiones que tuvo revuelo mediático fue que el ex jurado de "MasterChef Celebrity" eligió a Julia Debicki, una ex participante de " Bake Off", como líder del grupo de trabajadores del lugar. En las últimas horas, otra pastelera que pasó por el programa de Telefe vivió la experiencia del lugar.

Paula, quien participó en la última temporada del reality, compartió en Twitter su sensación tras haber estado en la pastelería de Damián Betular. Fiel usuaria de memes, la joven compartió un chiste que mencionaba en referencia a los precios del establecimiento: "Nunca podré recuperarme financieramente de esta compra".

De todos modos, aclaró: "Ayer fui a lo de Betular. Muy rico todo igual". Minutos más tarde, sumó otro dato que deja bien parado a Damián Betular: "Igual hablando en serio salvo cosas muy puntuales el precio no es una locura. De hecho todo lo que es laminados está super bien para la calidad. El problema soy yo que no vivo de rentas".

Una ex " Bake Off" visitó la pastelería de Damián Betular y habló de los precios.

Días atrás, el pastelero había explicado que los precios están conectados con la materia prima, el empaque de cada producto y los impuestos, entre otras cuestiones. La ex " Bake Off" siempre mantuvo buena relación con el jurado, incluso tras salir de la competencia de Telefe.