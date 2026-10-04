Acusan a la mamá de Yanina Latorre de revender entradas para la despedida de Lionel Messi: "Empresa familiar..."

Una fuerte acusación recayó sobre la mamá de Yanina Latorre. En las últimas horas, expusieron a Dora Caamaño en redes sociales por presunta reventa de las entradas para el partido despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina frente a Benín, que se disputará este martes 6 de octubre en el estadio de River Plate. La hermana y el sobrino de la conductora también estarían involucrados en la maniobra ilegal.

La periodista e influencer Natalí Rodríguez apuntó contra la mujer y su nieto mayor, Juan Breyaui, por hacer negocio con los tickets del partido de fútbol más importante para los argentinos en los últimos tiempos.

"Dora, la mamá de Yanina Latorre, está revendiendo entradas. No sé cuántas, pero imaginemos que solamente tiene una sola, y es esta. Te la está vendiendo a setecientos dólares", relató la situación Rodríguez en historias de Instagram, junto a capturas de pantalla de una conversación con la cuenta privada de Dora.

Ante una consulta por el precio de las entradas, en uno de los mensajes aparece el ofrecimiento de una ubicación en la tribuna Sívori alta por 700 mil pesos, cuyo valor oficial es de 180 mil pesos, siendo la segunda entrada más barata seguida de la popular.

La mamá, la hermana y el sobrino de Yanina Latorre fueron acusados de revender entradas para la despedida de Lionel Messi. (Instagram/@ferigleok).

Además, la periodista aseguró que en el modus operandi también estaría involucrado uno de los nietos de Dora, hijo de la hermana de Yanina Latorre, quien tendría una empresa que es cazatalentos futbolísticos y que, a su vez, consigue entradas por intermediario de alguien allegado a la AFA.

"Me parece un desquicio. Me da bronca que al pobre argentino, que tiene el sueño de verlo jugar a Messi, se la pongan de esta manera, y que nadie haga nada, porque este país es el país de la resignación. Es así. Así funciona", expresó Natalí Rodríguez, visiblemente indignada.

La mamá, la hermana y el sobrino de Yanina Latorre fueron acusados de revender entradas para la despedida de Lionel Messi. (Instagram/@ferigleok).

Asimismo, Fernanda Iglesias sumó otras capturas de pantalla que también muestran a Maite Arruza, hermana de Yanina Latorre, ofreciendo entradas para el sector popular a un monto de 650 mil pesos, cuando en realidad salen 90 mil pesos en los canales de venta oficiales. "Una empresa familiar. Hola, ARCA (antes AFIP)", alertó la panelista de "Puro show" (El Trece).