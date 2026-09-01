Acusan a Lola Latorre de plagiar a una figura internacional tras lanzar un nuevo producto: "Una copia..."
La hija de Yanina Latorre quedó en el centro de la polémica luego de presentar su emprendimiento y mostrar similitudes con la campaña de una marca internacional de cosmética. ¡Mirá las imágenes!
Lola Latorre lanzó su marca de productos de hidratación. Sin embargo, lo que comenzó con mucho entusiasmo terminó en una ola de críticas hacia la influencer e hija de Yanina Latorre, quien se había vuelto viral por un insólito error en "Pasapalabra". Resulta que usuarios de las redes sociales la acusaron de plagiar a una figura internacional.
La influencer presentó "Sorbo", su marca de electrolitos, pero los internautas notaron similitudes con Rhoe, el emprendimiento de cosmética de Hailey Bieber, modelo y empresaria estadunidense que está casada con Justin Bieber.
Desde el packaging hasta las imágenes para publicitar el productor, Lola Latorre quedó en el centro de la polémica y se abrió el debate sobre si trataba de inspiración o directamente de plagio.
"Básicamente, es una copia", "Divino como no se te cae una idea propia", "Plagio completo de la campaña y la estética de los productos", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en el posteo de presentación de la marca.
Por el momento, la hija de Diego y Yanina Latorre no se expresó públicamente sobre el tema. Al contrario, se mostró muy feliz con este lanzamiento que contó con la presencia y el apoyo de varias famosas.