Menú
Crónica en vivo

POR LA RED

Acusan a Lola Latorre de plagiar a una figura internacional tras lanzar un nuevo producto: "Una copia..."

La hija de Yanina Latorre quedó en el centro de la polémica luego de presentar su emprendimiento y mostrar similitudes con la campaña de una marca internacional de cosmética. ¡Mirá las imágenes!

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Lola Latorre lanzó su marca de productos de hidratación. Sin embargo, lo que comenzó con mucho entusiasmo terminó en una ola de críticas hacia la influencer e hija de Yanina Latorre, quien se había vuelto viral por un insólito error en "Pasapalabra". Resulta que usuarios de las redes sociales la acusaron de plagiar a una figura internacional. 

La influencer presentó "Sorbo", su marca de electrolitos, pero los internautas notaron similitudes con Rhoe, el emprendimiento de cosmética de Hailey Bieber, modelo y empresaria estadunidense que está casada con Justin Bieber

Acusaron a Lola Latorre de plagiar a Hailey Bieber. (Foto captura de X).
Acusaron a Lola Latorre de plagiar a Hailey Bieber. (Foto captura de X).

Desde el packaging hasta las imágenes para publicitar el productor, Lola Latorre quedó en el centro de la polémica y se abrió el debate sobre si trataba de inspiración o directamente de plagio. 

&nbsp;Acusaron a Lola Latorre de plagiar a Hailey Bieber. (Foto captura de X).
 Acusaron a Lola Latorre de plagiar a Hailey Bieber. (Foto captura de X).

"Básicamente, es una copia", "Divino como no se te cae una idea propia", "Plagio completo de la campaña y la estética de los productos", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en el posteo de presentación de la marca.

&nbsp;Acusaron a Lola Latorre de plagiar a Hailey Bieber. (Foto captura de X).
 Acusaron a Lola Latorre de plagiar a Hailey Bieber. (Foto captura de X).

Por el momento, la hija de Diego y Yanina Latorre no se expresó públicamente sobre el tema. Al contrario, se mostró muy feliz con este lanzamiento que contó con la presencia y el apoyo de varias famosas.

Esta nota habla de:
1
Mario Pergolini recibe figuras de lujo en "Otro día perdido": quiénes serán sus invitados
LA PAVADA

Mario Pergolini recibe figuras de lujo en "Otro día perdido": quiénes serán sus invitados

2
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 31 de agosto, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 31 de agosto, según las encuestas

3
Tini Stoessel rompió el silencio en medio del escándalo y dejó una profunda reflexión: "Tengo casi 30 años y..."
FARÁNDULA

Tini Stoessel rompió el silencio en medio del escándalo y dejó una profunda reflexión: "Tengo casi 30 años y..."

4
"Gran Hermano": la pelea de Pincoya y Yipio que sacudió las encuestas en redes
FARÁNDULA

"Gran Hermano": la pelea de Pincoya y Yipio que sacudió las encuestas en redes

5
El contundente mensaje de Sofi Martínez para Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina: "Atravesaste..."
POR LA RED

El contundente mensaje de Sofi Martínez para Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina: "Atravesaste..."

Últimas noticias de Noticias del espectáculo