Acusan a Lola Latorre de plagiar a una figura internacional tras lanzar un nuevo producto: "Una copia..."

Lola Latorre lanzó su marca de productos de hidratación. Sin embargo, lo que comenzó con mucho entusiasmo terminó en una ola de críticas hacia la influencer e hija de Yanina Latorre, quien se había vuelto viral por un insólito error en "Pasapalabra". Resulta que usuarios de las redes sociales la acusaron de plagiar a una figura internacional.

La influencer presentó "Sorbo", su marca de electrolitos, pero los internautas notaron similitudes con Rhoe, el emprendimiento de cosmética de Hailey Bieber, modelo y empresaria estadunidense que está casada con Justin Bieber.

Acusaron a Lola Latorre de plagiar a Hailey Bieber. (Foto captura de X).

Desde el packaging hasta las imágenes para publicitar el productor, Lola Latorre quedó en el centro de la polémica y se abrió el debate sobre si trataba de inspiración o directamente de plagio.

Acusaron a Lola Latorre de plagiar a Hailey Bieber. (Foto captura de X).

"Básicamente, es una copia", "Divino como no se te cae una idea propia", "Plagio completo de la campaña y la estética de los productos", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en el posteo de presentación de la marca.

Acusaron a Lola Latorre de plagiar a Hailey Bieber. (Foto captura de X).

Por el momento, la hija de Diego y Yanina Latorre no se expresó públicamente sobre el tema. Al contrario, se mostró muy feliz con este lanzamiento que contó con la presencia y el apoyo de varias famosas.