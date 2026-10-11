Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, despidió a su abuelo Piero con un emotivo posteo: "Es tiempo de..."

La muerte de Piero generó una profunda conmoción entre los argentinos. La noticia fue confirmada el miércoles pasado por la familia del músico a través de un breve comunicado en redes sociales. En las últimas horas, Ámbar de Benedictis, hija de Juana Viale y nieta del artista, decidió realizar un posteo cargado de emoción en honor a su abuelo.

La joven eligió despedirse con un texto poético que remite al universo musical de Piero. "Ahora es tiempo de la comparsa subacuática que orquestaste, de la orilla, la espuma y el aroma, de una sinfonía ya no más inconclusa... de todas esas cosas... de todas esas...", escribió en sus redes sociales.

Las palabras no pasaron inadvertidas para quienes conocen la obra del cantante. La frase hace referencia a "La sinfonía inconclusa en la mar", uno de sus temas más emblemáticos. Tiempo atrás, el propio músico había contado que Ámbar tenía un cariño especial por esa canción y que, cuando era chica, le había pedido que la interpretara en su colegio.

El posteo de Ámbar de Benedictis. (Foto: Instagram/ @ambardebenedictis).

Junto al mensaje, la nieta del artista publicó un video en el que se observa a un pequeño pájaro acercarse hasta donde estaba ella y alimentarse de insectos en el espejo retrovisor. La escena despertó distintas interpretaciones entre sus seguidores, que encontraron en ese encuentro una forma simbólica de sentir cerca al músico en medio del dolor.

La publicación también recibió muestras de cariño de sus seres queridos. Nacho Viale, tío de Ámbar, le respondió con dos corazones rojos y el emoji de las manos levantadas. Otros usuarios se sumaron al homenaje con mensajes de apoyo y recordaron el legado artístico de Piero, cuya música permanece ligada a varias generaciones.



