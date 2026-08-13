Ángel de Brito fulminó a Flor de la V por un audio sobre Romina Gaetani: "Los Cero Profesionales de Siempre"

Una nueva polémica se instaló en la televisión de espectáculos después de que Ángel de Brito apuntara contra Los Profesionales de Siempre, el ciclo conducido por Flor de la V, por la difusión de un audio relacionado con la denuncia de violencia de género de Romina Gaetani contra su expareja, Luis Cavanagh.

El material que pasaron en Los Profesionales de Siempre

El fragmento fue presentado por Andrea Taboada durante el programa. Allí se escuchaba a Cavanagh hablar sobre Gaetani y, al finalizar, la periodista aclaró: "Esto es un audio que se filtró, no es lo que declaró en la Justicia".

La crítica de Ángel de Brito

La publicación del contenido en redes sociales llegó hasta De Brito, quien decidió responder desde su cuenta de X y cuestionó el origen y la antigüedad del material.

"No sólo se afanaron un audio de LAM, tampoco se enteraron que tiene 4 meses ese audio", escribió el conductor, en referencia al contenido que había sido utilizado durante la emisión.

Además, marcó una diferencia entre ese fragmento y las novedades judiciales del caso: "No tiene nada que ver con la declaración en la Justicia de ayer", sostuvo.

No solo se afanaron un audio de #LAM tampoco se enteraron que tiene 4 meses ese audio.



No tiene nada que ver con la declaración en la justicia de ayer.



Los Cero Profesionales de Siempre. pic.twitter.com/j6BJ0xOSv9 — A N G E L (@AngeldebritoOk) August 12, 2026

Una frase lapidaria contra el programa

De Brito fue todavía más contundente al referirse al ciclo de Flor de la V. En un juego de palabras con el nombre del programa, lanzó una crítica directa contra el equipo periodístico.

"Los Cero Profesionales de Siempre", escribió.

De esta manera, el conductor dejó en claro su disconformidad con el tratamiento que recibió el material y apuntó directamente contra el programa.

El audio quedó en el centro de la polémica

El episodio generó un nuevo cruce dentro del mundo del espectáculo y volvió a poner bajo la lupa la manera en que los programas televisivos presentan información vinculada con causas judiciales.

Mientras desde Los Profesionales de Siempre se aclaró que se trataba de un audio filtrado, De Brito cuestionó su utilización y remarcó que no debía confundirse con una declaración realizada ante la Justicia.

Un nuevo capítulo de los cruces televisivos

La fuerte respuesta de Ángel de Brito sumó otro capítulo a los habituales cruces entre figuras de la televisión y programas de espectáculos.

Esta vez, la discusión quedó atravesada por un contenido relacionado con un caso judicial que involucra a Romina Gaetani y Luis Cavanagh.

Con sus publicaciones en X, el conductor no dejó pasar la situación y utilizó una de sus habituales frases filosas para expresar su postura. "Los Cero Profesionales de Siempre" fue el contundente mensaje con el que cerró su cuestionamiento al ciclo de Flor de la V, dejando la polémica abierta en redes sociales.