Antonela Roccuzzo le dedicó un conmovedor mensaje a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina: "Qué orgullo..."

Este lunes, una noticia golpeó de lleno a la población argentina: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina. El futbolista dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales y, en pocos minutos, la publicación se llenó de mensajes. Entre las respuestas se destacó la de Antonela Roccuzzo, su esposa.

El "Diez" hizo pública la determinación mediante una carta que compartió en sus redes. Allí repasó sus años con la Albiceleste y tuvo palabras de agradecimiento para quienes lo acompañaron durante el camino, desde sus compañeros y técnicos hasta sus seres queridos y los fanáticos. También admitió el enorme dolor que le provoca cerrar esta etapa.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", comenzó Messi en su mensaje. Al recordar a quienes lo acompañaron durante sus dos décadas con la Albiceleste, el capitán escribió: "Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil".

Antonela Roccuzzo no dejó pasar el anuncio y le dedicó unas palabras a Lionel en el mismo posteo. Con orgullo y emoción, destacó el camino recorrido junto al futbolista y todo lo que consiguió con la camiseta celeste y blanca. "Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito", escribió.

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi. (Foto: Instagram).

La empresaria rosarina acompañó de cerca cada etapa de la relación de Messi con la Albiceleste. Estuvo en los momentos más difíciles, atravesados por críticas y derrotas en finales, pero también celebró los grandes triunfos: la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

La decisión del astro rosarino marca el cierre de una etapa histórica para el fútbol argentino. Después de tantos años, títulos y momentos inolvidables, Messi se despide con la satisfacción de haber cumplido los sueños que alguna vez persiguió con la camiseta nacional.