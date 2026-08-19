Benjamín Vicuña tomó una drástica decisión tras el escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi: "Está armando..."

El enfrentamiento entre Benjamín Vicuña, Eugenia "la China" Suárez y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo y, según distintas versiones periodísticas, el conflicto podría tener consecuencias tanto en el plano legal como en la organización de los viajes de los hijos que el actor tiene con la actriz.

Todo comenzó a escalar nuevamente después de un extenso descargo de Icardi contra Vicuña, en el que cuestionó públicamente su rol como padre. El actor, por su parte, respondió ante la prensa y calificó de "ridículo" el planteo del futbolista. Ahora, la situación habría llevado al actor a tomar medidas concretas.

La información fue difundida por Marina Calabró, quien aseguró que Benjamín Vicuña estaría preparando una estrategia legal después de las últimas exposiciones públicas.

"Está armando una contraofensiva legal contra la China Suárez. No es intuición, es información", afirmó la periodista en su programa Primicias Ya (América TV).

Según explicó Calabró, la eventual medida no estaría relacionada con una disputa por la tenencia ni la patria potestad de los hijos que Vicuña tiene con la China Suárez.

El foco estaría puesto en las acusaciones y la exposición pública que el actor habría recibido en distintas oportunidades. Algunas versiones periodísticas incluso mencionaron una posible acción por hostigamiento, aunque hasta el momento no trascendieron detalles de una presentación judicial concreta.

Marina Calabró también remarcó que el actor no estaría dispuesto a mantenerse al margen de la situación. "No está ni tranquilo ni cruzado de brazos con esto", sostuvo.

El antecedente que volvió a quedar bajo la lupa

La nueva disputa tiene un antecedente que se remonta al año pasado, cuando la relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez atravesó otro fuerte conflicto relacionado con los viajes de sus hijos.

En aquella oportunidad, la actriz había cuestionado públicamente a su expareja luego de que se revocaran permisos necesarios para que los chicos pudieran viajar al exterior.

El episodio terminó con un acuerdo entre ambos para organizar los traslados de los menores. La situación volvió a quedar en el centro de la discusión después del reciente enfrentamiento entre Vicuña y Mauro Icardi.

El posteo de la China Suárez que volvió a aparecer

Aquel conflicto también incluyó fuertes acusaciones públicas de la actriz hacia Vicuña. Entre otras cuestiones, había cuestionado su presencia como padre y había realizado una referencia a una presunta adicción. El mensaje posteriormente fue eliminado de las redes sociales.

Sin embargo, el episodio volvió a ser mencionado después del reciente descargo de Mauro Icardi. El futbolista retomó parte de aquella situación y volvió a colocar a Benjamín en el centro de la discusión.

Incluso publicó una fotografía de su baño acompañada por una frase perteneciente a una canción de la China Suárez: "Si yo hablara, vos te irías del país".

La publicación fue interpretada como una nueva referencia al conflicto anterior y contribuyó a aumentar la tensión entre las partes.

La otra decisión que habría tomado Benjamín Vicuña

Además de la posible estrategia judicial, en las últimas horas trascendió otra determinación del actor relacionada con sus hijos.

La periodista Naiara Vecchio informó que Vicuña habría decidido no renovar los permisos de salida del país de los menores. La medida implicaría un cambio respecto del acuerdo que mantenía con la China Suárez.

Según lo informado, el entendimiento anterior había permitido que los chicos viajaran con su madre a Turquía, donde se encontraba Mauro Icardi.

La situación actual, sin embargo, presenta otro escenario: Icardi todavía no tiene definido un nuevo club ni un destino establecido, por lo que la familia permanece en Argentina.

No obstante, si en el futuro fuera necesario volver a trasladar a los chicos al exterior, las condiciones tendrían que ser nuevamente acordadas.

El ataque de Mauro Icardi a Benjamín Vicuña. (Instagram/@benjaminvicuna.ok).

Qué dijo Benjamín Vicuña después de las críticas de Mauro Icardi

Mientras el conflicto crecía en las redes sociales, Vicuña fue consultado públicamente por los cuestionamientos del futbolista.

El actor intentó evitar una escalada mediática y dejó en claro que prefería no profundizar sobre la disputa. Sin embargo, ante algunas preguntas vinculadas con las declaraciones de Icardi, calificó de "ridículo" el planteo realizado por la pareja de su expareja.

Su postura pública contrastó con las versiones que ahora indican que estaría analizando una respuesta por otra vía.

Un conflicto que vuelve a involucrar a los hijos

El nuevo enfrentamiento entre Vicuña, Suárez e Icardi ya no se limita a los cruces en redes sociales.

Por un lado, aparece la información sobre una eventual "contraofensiva legal" atribuida a Benjamín. Por otro lado, está la versión sobre los permisos para que sus hijos puedan viajar fuera de Argentina.

Hasta el momento, no se conocieron públicamente detalles de una demanda presentada por el actor ni existe confirmación oficial sobre el alcance que podría tener una eventual acción judicial. Por eso, las versiones deben tomarse como tales.

Lo que sí quedó expuesto es que el cruce mediático volvió a tensar el vínculo entre Benjamín Vicuña y la China Suárez, mientras Mauro Icardi quedó nuevamente involucrado en una disputa que tiene como trasfondo la organización familiar de los hijos de la expareja.

El próximo capítulo de la disputa

El conflicto parece lejos de encontrar una resolución inmediata. Los mensajes publicados en redes sociales volvieron a abrir una discusión que ya había generado enfrentamientos públicos y acuerdos vinculados con los viajes de los menores. Ahora, la posibilidad de una respuesta legal suma un nuevo escenario.

Mientras se espera conocer si finalmente Vicuña avanzará con alguna presentación, el foco también está puesto en cómo continuará la organización de los viajes de sus hijos y en si la tensión entre las partes seguirá creciendo.