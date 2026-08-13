Escándalo entre los ex "Gran Hermano": Lolo Poggio está de novia con el ex de Daniela "pestañela" Celis

La casa de Gran Hermano vuelve a ser el punto de partida de un romance que sorprendió a los seguidores del reality.

Esta vez, la protagonista es Lolo Poggio, quien confirmó que está de novia con Nick Sícaro, expareja de Daniela Celis, otra de las figuras surgidas del programa.

La noticia llegó durante el programa de streaming "Todo lo contrario", de Streams Telefe, donde Lolo y Nick aparecieron juntos y finalmente decidieron hacer pública su relación después de varias semanas de especulaciones.

Pero la historia tiene un detalle que llamó especialmente la atención: la hermana de Juli Poggio reconoció que Nick ya le gustaba cuando ambos estaban en Gran Hermano.

Lolo Poggio confesó cuándo comenzó el flechazo

Durante el stream, la hermana de Juli Poggio contó que la atracción por Nick no surgió recientemente. Según relató, el interés apareció mientras ambos compartían la experiencia dentro de la casa.

"En la casa, él me había gustado ahí. Después yo salí y había otra situación, respeto y nada sucedió", explicó.

Con esa declaración, la joven dejó en claro que había química entre ambos desde aquella etapa, pero que decidió no avanzar porque Nick estaba atravesando otra situación sentimental.

La confesión también permitió conocer que el romance actual tiene un antecedente dentro del reality, aunque en aquel momento no pasó de una atracción.

Nick Sícaro había estado vinculado con Daniela Celis

Antes de comenzar su relación con Lolo, Nick Sícaro estaba vinculado sentimentalmente con Daniela Celis, otra exparticipante de Gran Hermano.

La relación había generado comentarios entre los seguidores del programa y también dudas sobre la naturaleza del vínculo. Algunos espectadores incluso consideraban que podía existir una estrategia vinculada al juego y al contexto del repechaje.

Mientras tanto, Lolo eligió mantenerse al margen.

La joven explicó que, aunque Nick le había gustado, decidió respetar la relación que él mantenía con Daniela y no avanzar en ese momento.

Después de Gran Hermano, la historia tomó otro rumbo

Con el paso del tiempo, la situación cambió y aquella atracción que había quedado en pausa terminó transformándose en un romance.

Lolo Poggio y Nick Sícaro comenzaron a mostrarse cada vez más cercanos y las especulaciones entre los seguidores del reality no tardaron en aparecer.

Después de varias semanas de rumores y señales de complicidad, ambos decidieron confirmar públicamente que están juntos.

El anuncio se produjo en "Todo lo contrario", el programa de streaming de Telefe, donde compartieron la noticia y dejaron atrás las versiones que circulaban sobre ellos.

Un romance que nació entre las cámaras

La historia de Lolo y Nick vuelve a mostrar que los vínculos que se generan en un reality pueden continuar mucho después de que termina la convivencia.

En este caso, la atracción comenzó dentro de la casa, pero las circunstancias impidieron que avanzara en aquel momento. Lolo reconoció que había sentido interés por Nick, aunque prefirió respetar su situación sentimental.

Tiempo después, cuando aquel escenario cambió, la relación tomó otro camino.

Ahora, ambos decidieron blanquear su romance y comenzar una nueva etapa juntos.

De una atracción en la casa a una relación

El romance entre Lolo Poggio y Nick Sícaro suma así un nuevo capítulo a las historias que nacieron alrededor de Gran Hermano y demuestra que, incluso después de abandonar la casa, los exjugadores continúan protagonizando nuevas historias que sorprenden a sus seguidores.