Brian Lanzelotta reveló que sufrió una estafa millonaria y contó su dramática situación: "No tengo ni para una gaseosa..."

Brian Lanzelotta atraviesa un difícil momento después de denunciar públicamente que fue víctima de una estafa vinculada a su emprendimiento. A través de un video en sus redes, el ex "Gran Hermano" reveló que perdió una suma millonaria tras recibir un enorme pedido de mercadería.

De acuerdo a su relato, le llegó un encargo de 3.800 bolsones de papel higiénico y decidió asumir el desafío pese a que normalmente una producción de ese volumen le demanda mucho más tiempo. Para conseguir los insumos de producción, incluso tuvo que recurrir a un préstamo de su suegro.

Para dimensionar el desafío, Brian explicó que el pedido representaba prácticamente la carga de un camión semirremolque. Una producción de ese volumen suele llevarle cerca de 20 días, pero esta vez decidió acelerar los tiempos y completar el trabajo en apenas una semana. Para lograrlo, primero tuvo que invertir en toda la materia prima necesaria.

A su vez, la fabricación estuvo marcada por distintos inconvenientes y finalmente logró completar 3.100 bolsones. Cuando llegó el momento de cobrar, el supuesto cliente aseguró haber realizado la transferencia, pero el dinero nunca apareció en su cuenta bancaria. Al consultar con la entidad, le informaron que no figuraba ningún pago pendiente.

Frente a esta situación, Brian Lanzelotta sostuvo que los datos utilizados en la operación tampoco correspondían a una empresa o persona con la que hubiera trabajado. "Me robaron 17 millones de pesos, que por ahí no es nada, pero a mí me arruinaron, me dejaron en la lona", expresó con angustia.

Brian Lanzelotta tiene un emprendimiento de

El golpe económico también lo dejó con varias deudas y gastos pendientes. Frente a este contexto, explicó que para recuperar la inversión realizada en el pedido necesitaba reunir cerca de $20 millones y así afrontar los costos de producción. "Le debo al de las bolsas, le debo al de los conos, le debo a la papelera, le debo a mi suegro, que es al que más le debo, un montón de plata", contó.

Además, el dinero que esperaba recibir también estaba destinado a cubrir distintos gastos familiares, como el alquiler, las cuotas escolares de sus hijos y los pagos vinculados al auto. "Hoy no tengo plata ni para pagarme una gaseosa", cerró, dejando entrever la compleja situación que enfrenta.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre una eventual presentación judicial ni se conoció públicamente quiénes estarían detrás de la operación.