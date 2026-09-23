Buscan crear el "Día del Almuerzo Nacional" por los 100 años de Mirtha Legrand: de qué trata la iniciativa

Aunque las últimas semanas fueron difíciles en términos de salud para Mirtha Legrand, la diva de los almuerzos sigue más vigente que nunca y ya se prepara para celebrar sus 100 años. En este marco, un usuario impulsa una particular iniciativa: crear el "Día del Almuerzo Nacional" en su honor.

La iniciativa fue difundida en Instagram por el usuario "aleparainsta" y apunta a que cada 23 de febrero, fecha de nacimiento de la "Chiqui", se convierta en una jornada especial para celebrar su legado.

"Que el 23 de febrero sea el Día del Almuerzo Nacional, en honor al nacimiento de Mirtha Legrand", señala el mensaje principal que aparece en la página web creada para la propuesta.

Según explican en el sitio, la intención es que "la fecha quede en el calendario argentino para siempre". La idea se completa con el siguiente slogan: "Todos los 23 de febrero, el país almuerza. En casa, en el bodegón de la esquina, con la tele puesta en el programa de Mirtha".

La plataforma también incluye una cuenta regresiva para el cumpleaños de Mirtha y permite sumarse a una "mesa virtual". Ahí, cada participante puede aparecer junto a una imagen de la diva en su clásica "mesaza", con su nombre, apellido y foto.

Además, la propuesta tiene un costado solidario. El sitio ofrece la posibilidad de realizar un aporte a un comedor a través de un botón que dirige a una página destinada específicamente a las donaciones.

Cómo anotarse para apoyar el "Día del Almuerzo Nacional"

Quienes quieran acompañar la propuesta pueden ingresar a almuerzonacional.com.ar y dejar sus datos para registrar el apoyo. El formulario solicita nombre, apellido y correo electrónico.

Al completar la inscripción, la página muestra el siguiente consentimiento: "Presto conformidad para que mi nombre y provincia se cuenten como apoyo público a esta propuesta y para que me escriban si el proyecto avanza".

Buscan crear el "Día del Almuerzo Nacional" en honor al cumpleaños N° 100 de Mirtha Legrand (Captura).

El sitio plantea dos caminos posibles para intentar que la fecha llegue al calendario oficial. El primero es presentar una iniciativa ante el Congreso mediante una ley común:

Presentación legislativa: un diputado o senador puede impulsar el proyecto, que luego debe pasar por las comisiones correspondientes y ser tratado por el Congreso. Antecedente: la Ley 27.117 estableció el 30 de noviembre como Día Nacional del Mate, coincidiendo con el natalicio de Andrés Guacurarí. Apoyos: la propuesta señala que las adhesiones, el respaldo de bodegones y clubes y la difusión en medios pueden servir para darle impulso.

La segunda alternativa es la iniciativa popular, contemplada por la Ley 24.747. En este caso, los requisitos son considerablemente mayores:

Reunir firmas equivalentes al 1,5% del padrón nacional. Con el padrón de 2025, serían 547.176 adhesiones. Distribuir esas firmas entre al menos 6 de los 24 distritos. Presentarlas en planillas de papel con nombre, apellido, tipo y número de documento y domicilio según el padrón electoral. Las firmas son verificadas por la Justicia Nacional Electoral mediante un sistema de muestreo. El propio sitio aclara que la ley no contempla firmas digitales ni formularios web para este procedimiento. Por ese motivo, el registro online de la página funciona como apoyo a la propuesta, pero no reemplaza las firmas necesarias para una iniciativa popular formal.

Dejale un mensaje lindo a la "Chiqui"

La propuesta también tiene un espacio dedicado a que los usuarios puedan escribirle un mensaje a Mirtha por sus 100 años. Los saludos quedan publicados en una sección llamada "El cuaderno de la mesa", donde ya pueden leerse distintos recuerdos y buenos deseos.

"Escribile algo lindo a la Chiqui Una anécdota, un almuerzo que te acordás, un gracias. Lo que le dirías si la tuvieras sentada enfrente. Acá entra sólo cariño", invita la página.