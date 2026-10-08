Callejero Fino se reencontró con su hijo tras salir de la cárcel: "Perdón..."

Natanael Alvarenga, más conocido como Callejo Fino, salió este miércoles de la cárcel tras permanecer allí durante más de un mes. El cantante de RKT recuperó la libertad bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Tras varias semanas detenido, el músico regresó a su casa y se reencontró con su hijo, Karim Yadiel, con quien protagonizó un emotivo momento familiar.

La secuencia fue registrada por Jessica Belén, pareja del artista, quien compartió el video en sus redes sociales. Fue horas después de que la Justicia autorizara que el cumbiero continuara cumpliendo la prisión preventiva en su domicilio de Pilar.

Recién llegado a su hogar, las imágenes mostraron cómo el niño corre hacia él apenas lo ve. Padre e hijo se fundieron en un afectuoso abrazo y terminaron llorando de la emoción. "Hola, papi", se lo escuchó decir a Callejero Fino mientras abrazaba al pequeño. Instantes después, sumamente conmovido, pronunció una palabra demoledora: "Perdón".

El reencuentro de Callejero Fino con su hijo. (Instagram/@jessicabelen_723).

"No pasa nada", le contestó el menor entre lágrimas. El abrazo continuó durante varios segundos, hasta que el cantante le expresó todo su amor: "Te amo".

Callejero Fino había sido detenido el 30 de agosto luego de ser interceptado mientras circulaba en una camioneta sin patente. Durante el procedimiento, la Policía encontró en su vehículo el arma de fuego con la numeración limada.